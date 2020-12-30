Глава українського МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв зробити тему окупованого Криму для Росії не священною, а пекельною. Для цього, за його словами, українські дипломати вже багато зробили.

Особливо "нервує і пече" Росію підтримка створеної Україною Кримської платформи. Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю ТСН.

До теми Кулеба розповів, коли запустять Кримську платформу та як вона працюватиме

За словами міністра, за останні 6 років була спроба запустити щось подібне до Кримської платформи, але пропонувалося, щоб якась із впливових країн світу очолила щось на кшталт "групи друзів Криму".

"Україна має бути лідером, зокрема і в питанні Криму, ми маємо нести цю відповідальність. Тому ми написали концепт, поклали президенту на стіл, який починається з того, що Україна вестиме цей процес. Не може бути головним другом Криму хтось інший, а не Україна. Це факт. Тому, якщо ми не скажемо, що ми очолили цей процес і пішли вперед, ніхто інший цього робити не буде. І вся філософія Кримської платформи побудована на цьому", – наголосив він.

Кулеба додав, що з багатьох джерел отримує інформацію про те, як тема Кримської платформи нервує Росію. Водночас підтримка цієї ініціативи – це питання політичного вибору для інших країн. Окрім того, – це питання юридичного і морального вибору.

Не можна не підтримати країну, яка намагається зупинити безпрецедентну спробу незаконної анексії своєї території в Європі. Це безпрецедентний кейс. Всі 200% правди на нашому боці з усіх точок зору. Тому це питання дуже принципове,

– сказав глава МЗС.