Історія каналу "Прямий" вражає своїм цинізмом. Це історія рекету з боку Віктора Януковича і зради ідеалів Майдану з боку Петра Порошенка. І в таких випадках зазвичай говорять: "На злодієві і шапка горить!".

Вечір 18 лютого, напередодні розрекламованого засідання Ради безпеки та оборони, перестав бути "томним". Петро Порошенко оголосив, що офіційно переписав на себе канал "Прямий". Зробив це, увірвавшись в ефір цього каналу.

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Порошенко налякався

Досі номінальним власником "Прямого" значився колишній депутат "Партії регіонів" Володимир Макеєнко, а рішення переписати канал на себе Порошенко прийняв напередодні засідання Ради безпеки, бо були чутки, що там могло бути накладення санкцій на "Прямий".

Однак жодної офіційної інформації про це не було. Ба більше, Макеєнко і Порошенко стали жертвами технології точкової інформаційної кампанії, коли нагнітання чуток в соцмережах змусило їх діяти на випередження небажаного сценарію.



Володимир Макеєнко і Петро Порошенко / Колаж 24 каналу

Насправді, кажуть інсайдери, на засіданні Ради безпеки і оборони ніхто не збирався вводити санкції ні на канал Прямий, ні на його фіктивного власника Макеєнка.

Однак бажання перестрахуватися пришвидшило розвиток подій – купівлю каналу Порошенко провернув не лише без погодження Антимонопольного комітету, але в дуже символічний день.

Яким був день

Тоді, коли виповнилося 7 років, як формальний власник каналу Макеєнко, будучи керівником Київської міської адміністрації, закрив київське метро на виконання вказівки Януковича, щоб люди не доїхали до Майдану.

В наші дні це активно використовується, як технологія придушенням протестів Путіним і Лукашенком.

Те, яким способом канал Прямий зрештою потрапив до Порошенка, є історією ганьби. Як спочатку приватний канал "Тоніс" родина Януковича "віджала" у попереднього власника, а потім Порошенко забрав його собі, оформивши на Макєенка. Сподіваюся, учасники цієї оборудки будуть давати свідчення.

Що відомо про телеканал "Тоніс"

Приватний телеканал "Тоніс" був створений у Радянському Союзі ще у 1989 році. До всіх буремних подій власником каналу був Володимир Костерін, який контролював його через пов'язаних осіб.

Оскільки "Тоніс" мав ліцензії на мовлення на всій території України, то цей актив постійно викликав ажіотаж серед олігархів.

Певний інтерес до нього проявляли оточення Валерія Хорошковського та Віктора Януковича.



Валерій Хорошковський був зацікавлений у телеканалі / Фото РБК-Україна

Акції телеканалу "Тоніс" були в заставі у банку Костеріна – "Трансбанку".

І щоб забрати канал, почали качати банк.

Іншим акціонером банку був державний "Укравтодор". Рішенням уряду його перевели обслуговуватися в державні банки. Також оголосили про зникнення з "Трансбанку" грошей з проєкту "Дитяча лікарня майбутнього", яку обіцяв збудувати президент Віктор Ющенко.

У підсумку, з міркувань збереження благодійних внесків, на лікарню майбутнього гроші були переведені в державний "Укрексімбанк", а з самого "Трансбанку" почався відтік вкладників та до банку ввели тимчасову адміністрацію.

Як "Саша-стоматолог" придбав канал

На Костеріна відкрили кримінальні справи через "Трансбанк", а в квартирі було проведеноо обшуки СБУ.

Паралельно в Україні відбулася зміна влади – на посаду президента прийшов Янукович, син якого поклав оком на канал з таким всеукраїнським покриттям.



Олександр Янукович / Фото golos.ua

З 2010 по 2015 роки в "Трансбанку" декілька разів змінювалися тимчасові адміністратори. Уже щодо їхньої роботи правоохоронці теж проводили слідчі дії, пов'язані з махінаціями із майном банку тощо.

З боку НБУ був спрямований санатор – підприємство "Цілитель", яке виявилося фіктивним інвестором з кримінальним шлейфом.

Костеріна почали схиляти до відчуження телеканалу по заниженій ціні родині Януковича, він виїхав з країни і до 2014 року проживав у Швейцарії.



Володимир Костерін / Фото antikor.com

Однак тиск не припинився тепер на його оточення, яке володіло каналом. Продовжували виходити різні люди, що представлялись, що діють від імені Олександра Януковича, того самого "Саші-стоматолога".

Довідка. За першою освітою Олександр Янукович – лікар-стоматолог, а вже за другою – економіст. Тому й отримав таке прізвисько.

У підсумку, Костерін дав розпорядження своїм довіреним особам продати свої частки за схемою Януковича. Продавався не канал, а фірми, на яких були ліцензії.

І в серпні 2011 року з'явилися повідомлення в медіа, що син Януковича купив останній вільний всеукраїнський ефірний канал. Телеканал "Тоніс" змінив власника.

Під час Революції Гідності Костерін вимагав канал назад

Про зміну власника також може свідчити той факт, що телеканал разом з каналами групи "Інтер" і "Україна" опинився серед тих, хто виграв конкурс на вільні місця в цифрових мультиплексах з всеукраїнським покриттям і отримали право мовити у форматі підвищеної якості HD.

Однак Янукович вже тоді почувався настільки безкарно, що розрахунки з власниками фірм навіть за номінальними сумами були проведені не в повному обсязі.

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І надалі це дало можливість Костеріну вимагати канал собі назад, коли взимку 2014 року під час Революції Гідності він повернувся в Україну.

У 2016 році провели реорганізацію каналу

Під час обшуків в одній з квартир, пов'язаних з президентом-втікачем, де були знайдені документи з архіву "сім'ї" Януковича, також виявили матеріали щодо покупки телеканалу "Тоніс". Вони лежали поряд з пенсійним посвідченням Януковича.

Костерін, попередній власник каналу "Тоніс", готував позови до суду про визнання недійсними усіх договорів, які привели до втрати активів, але не встиг.

Сім'я Януковича, хоча давно виїхала з України, виявилася спроможною провести низку організаційних перетворень та змінити корпоративну структуру телеканалу. Сталося це у березні 2016 року, коли минуло понад 2 роки з дня втечі президента.

Як таке може бути? Як виявилося, при владі Порошенка в нього виявилися спільники, які провели реорганізацію каналу з метою подальшого його захоплення. Не передачі каналу в державну власність як активу президента-злочинця, а для використання цього ресурсу для власних потреб.

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Так, 29 березня 2016 року була зареєстрована редакція статуту ТОВ "Телеканал Тоніс", і потім уся ця 100% частка у статутному капіталі сконцентрувалася у власності колишнього члена партії Регіонів Володимира Макеєнка.

Міграція російської команди

Навесні 2017 року видання почали писати про міграцію всієї російської команди, яка працювала на каналі NewsOne, в напрямку каналу "Тоніс".

Мовиться про генерального продюсера Олексія Семенова та журналістів Євгена Кисельова і Матвія Ганапольського – усі вони громадяни Росії.

Тодішній власник NewsOne Євген Мураєв з посиланням на "експертів" сказав, що новим власником "Тонісу" може стати Макар Пасенюк – інвестбанкір, який по черзі обслуговував оточення спочатку Януковича, а потім Порошенка.



Євген Мураєв / Фото espresso.tv

Сам він це спростовував. Справді, схоже, Порошенко вирішив поміняти цапа-відбувайла. Роль власника телеканалу "Тоніс" написали для Володимира Макеєнка, а щоб заховати кінці у воду, то щодо фірм, які володіли "Тонісом" за часів Костеріна, була ініційована банкрутна процедура через прийняття на загальних зборах рішень про самоліквідацію.

Робили це у зв'язку з відносно невеликими, до того ж штучно створеними боргами. Усі справи про самоліквідацію фірм якось так "випадково" потрапили до одного судді.

Після цього Макеєнко декілька років розповідав байки, що саме він є власником каналу, хоча про цензуру там в інтересах Порошенка потім зізнався Євген Кисельов.



Виявилося, що йому перепало на горіхи за те, що він якось взяв у мене інтерв'ю для каналу "Прямий". Паралельно секретні люди в команді Порошенко почали створювати радіо "Прямий", намагаючись загарбати ще один актив Януковича – "Супер радіо".

У підсумку, в 2019 році генпродюсер "Прямого" росіянин Олексій Семенов, який начебто не мав жодного відношення до попереднього президента, ходив на передвиборчі зустрічі як член команди Порошенка, коли обговорювався формат його дебатів з Зеленським на стадіоні.

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Водночас наступного дня після поразки на виборах президент Порошенко підписав секретний указ про надання Семенову українського громадянства, після чого він пішов працювати на об'єднаний телехолдинг Віктора Медведчука.

І от в лютому 2021 року Порошенко, побоюючись санкцій, раптом заявив про купівлю цього каналу.

Усі ці події:

як віджимали канал "Тоніс" і під керівництвом російського громадянина Семенова перетворювати на медіазброю Порошенка;

як потім Порошенко віддячив йому українським паспортом;

як "Прямий" став базою для чорного політтехнога Порошенко з Ізраїлю Моше Клюгхафта;

як Кононенко з Грановським збирали "общак" для фінансування "Прямого".

Ця вся правда має бути відомою громадянам та отримати оцінку з точки зору закону.