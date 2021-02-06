На телеканал "НАШ" не треба йти натовпом, – Ткаченко
Після закриття проросійських телеканалів Тараса Козака в Україні почали лунати заяви про необхідність такого ж кроку і щодо каналу "НАШ". Олександр Ткаченко вважає, що Рада нацбезпеки й оборони не заборонила канал і це слід враховувати.
Джерело:"Обозреватель"
Голова Міністерства культури прокоментував заяви про необхідність блокування і телеканалу "НАШ". Ткаченко закликав не поспішати з цим питанням.
Читайте також Як Україна реагуватиме на пропаганду Росії: Ткаченко назвав конкретні кроки
Що про ситуацію з каналом "НАШ" думає міністр
- на телеканал не треба йти натовпом і з'ясовувати стосунки силою;
- рішення РНБО було ухвалено на підставі певних документів, наданих правоохоронними органами. Очевидно, таких даних щодо каналу "НАШ" наразі немає.
Як я й казав, рішення дійсно є винятковим і має стати тригером для подальшої роботи над формуванням розуміння, як нам потрібно очищати, а не зачищати інформаційний простір,
– зазначив Ткаченко.
Він додав, що "неможливо всіх заборонити". Однак можна мати правила, з огляду на які варто вибудовувати не лише роботу медіа, але й стосунки між людьми.
Що відомо про канал "НАШ"?Його власником є проросійський екснардеп Євген Мураєв. На програми "НАШ" часто запрошують одіозних політиків чи експертів. А в ефірі систематично лунають антиукраїнські заклики. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення неодноразово проводила перевірку каналу.
Зокрема, у 2020 році Нацрада штрафувала канал на 105 625 гривень. Причина – трансляція інтерв'ю колишнього прем'єра Миколи Азарова журналісту Дмитру Гордону. У ньому політик назвав події 2014 року приходом до влади мародерів та бандитів.
Поділитися новиною