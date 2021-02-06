Після закриття проросійських телеканалів Тараса Козака в Україні почали лунати заяви про необхідність такого ж кроку і щодо каналу "НАШ". Олександр Ткаченко вважає, що Рада нацбезпеки й оборони не заборонила канал і це слід враховувати.

Голова Міністерства культури прокоментував заяви про необхідність блокування і телеканалу "НАШ". Ткаченко закликав не поспішати з цим питанням.

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Що про ситуацію з каналом "НАШ" думає міністр

на телеканал не треба йти натовпом і з'ясовувати стосунки силою;

рішення РНБО було ухвалено на підставі певних документів, наданих правоохоронними органами. Очевидно, таких даних щодо каналу "НАШ" наразі немає.

Як я й казав, рішення дійсно є винятковим і має стати тригером для подальшої роботи над формуванням розуміння, як нам потрібно очищати, а не зачищати інформаційний простір,

– зазначив Ткаченко.

Він додав, що "неможливо всіх заборонити". Однак можна мати правила, з огляду на які варто вибудовувати не лише роботу медіа, але й стосунки між людьми.

Нагадаємо, активісти громадського руху "Правий сектор" 4 лютого пікетували офіс проросійського телеканалу "НАШ". Між пікетувальниками та правоохоронцями виникли сутички.