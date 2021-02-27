Телефонна розмова Медведчука з Сурковим: як та на чому кум Путіна заробляв у Криму

У ЗМІ потрапили аудіозаписи, на яких начебто олігарх Віктор Медведчук домовляється із кремлівськими агентами про різні незаконні схеми. Зокрема, постачання електроенергії до окупованого Криму.

Джерело: "Права на правду" на 24 каналі

У лютому 2021 року виповнилось 7 років, як російські окупанти вдерлися на територію Криму. З часом у нас з'являється все більше розуміння, як поводилась тодішня українська влада під час окупації півострова.

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Українські можновладці особливо не горювали через втрату величезного шматка української землі. Навпаки, дехто вирішив на цьому звично для себе заробити.

Телефонна розмова

Інтернет-видання "Цензор.Нет" опублікували аудіозапис розмови, на якому чоловік з голосом схожим на голос кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, розмовляє з чоловіком, у якого голос схожий на голос кремлівського куратора українських питань – Владислава Суркова.



Кремлівський куратор українських питань / Фото РІА

Телефонна бесіда начебто сталася у грудні 2014 року. У ній співрозмовники обговорюють кілька дуже важливих питань. Перше питання – постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на українські електростанції.

На цю тему ще 6 років тому зробили кілька резонансних журналістських розслідувань, які доводили, що цю багатомільйонну схему створили за сприяння оточення президента Порошенка для кума Путіна Віктора Медведчука.

Кримінальна схема

Схема працювала просто: вугілля з шахт окупованого Донбасу під виглядом південноафриканського або австралійського чорного палива за завищеною ціною завозили на українські ТЕЦ. Це дозволило структурам, пов'язаним з Медведчуком, заробляти сотні мільйонів гривень надприбутку.

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Зокрема, як з'ясувала "Українська правда", угоду з боку фірми-посередника, яка завозила це вугілля, підписав Микита Поз. Саме він є власником іншої фірми, на яку в Криму оформили землю, де побудована вілла Медведчука.

В іншій фірмі Микити Поза, тривалий час був офіційно працевлаштований Тарас Козак – права рука Медведчука і номінальний власник його медіахолдингу.



Права рука Медведчука Тарас Козак / Фото LIGA.net

Очевидно, що саме з поставок вугілля з окупованого Донбасу у 2015 році кум Путіна почав отримувати перші великі гроші, за які потім скуповував і утримував свої телеканали. Без дозволу і без участі тодішньої української влади, цю оборудку йому провернути було б просто неможливо. Що, власне, і підтверджують співрозмовники на аудіозаписі.

Електроенергія в Крим

Співрозмовники обговорюють іншу надприбуткову схему – постачання української електроенергії в окупований Крим, яке начебто особисто узгоджено з Володимиром Путіним та Петром Порошенком.

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У 2015 році громадські активісти, серед яких було чимало кримських татар, блокували півострів, щоб не дати росіянам там легко встановити окупаційний режим. Тоді у Херсонській області навіть підірвали кілька електроопор, щоб знеструмити окупований півострів.

Угода про постачання електроенергії

Українська влада, в особі наближеного до Порошенка міністра енергетики Володимира Демчишина, легко та невимушено погодила з росіянами постачання електроенергії до окупованого Криму. В угоді Крим значився, як "федеральний округ Російської Федерації".



Ексміністр енергетики Володимир Демчишин / Фото Кабміну

Сам міністр Демчишин тоді спростовував таке формулювання в документах. Однак визнав, що йому дали згори вказівку постачати електрику на півострів і він це робитиме. Співрозмовники на скандальному аудіо продовжують обговорювати деталі цієї схеми. Для того, щоб вона остаточно запрацювала, куму Путіна доводиться вкотре дзвонити українському президенту.

Роль Порошенка у схемі

Петро Порошенко під час цих подій, які обговорюються в телефонній розмові у грудні 2014 року, перебував з офіційним візитом в Австралії. Він розповідав місцевій владі і українській діаспорі, як несамовито протистоїть Росії та її посіпакам.

Втім у цей час телефоном, український президент міг роздавати підлеглим вказівки, щоб структури Медведчука якомога швидше підписали документи і почали постачати електроенергію на окупований півострів.

Співрозмовники обговорили те, за що Порошенка часто і виправдано критикували. Мовиться про участь кума Путіна з боку України у тристоронній контактній групі і, зокрема, у комісії з обміну полоненими. Порошенко запропонував куму Путіна займатися обміном полоненими, що фактично витягло Медведчука із політичного небуття.

Ірини Геращенко заявила про те, що за Медведчука особисто начебто просила канцлер Німеччини – Ангела Меркель. Її відповідно попросив Путін включити свого кума до комісії з обміну.

Меркель тут ні до чого і це з подачі українського президента у кума Путіна з'явився і медійний, і політичний майданчик в Україні під час війни, де він розповідав, який він миротворець і визволитель полонених.



Народна депутатка України Ірина Геращенко / Фото LIGA.net

Після публікації цього скандального аудіозапису СБУ заявила, що обов'язково перевірить його правдивість і викладені у ньому факти. Обіцяли з'ясувати можливу причетність минулого керівництва держави до масштабної корупції, під час поставок вугілля з окупованого Донбасу і електроенергії до Криму. Невідомо, чи закінчиться ця чергова перевірка СБУ реальними вироками.

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