Телефонна розмова Медведчука з Сурковим: як та на чому кум Путіна заробляв у Криму

У ЗМІ потрапили аудіозаписи, на яких начебто олігарх Віктор Медведчук домовляється із кремлівськими агентами про різні незаконні схеми. Зокрема, постачання електроенергії до окупованого Криму.
Джерело: "Права на правду" на 24 каналі
У лютому 2021 року виповнилось 7 років, як російські окупанти вдерлися на територію Криму. З часом у нас з'являється все більше розуміння, як поводилась тодішня українська влада під час окупації півострова.
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Українські можновладці особливо не горювали через втрату величезного шматка української землі. Навпаки, дехто вирішив на цьому звично для себе заробити.
Інтернет-видання "Цензор.Нет" опублікували аудіозапис розмови, на якому чоловік з голосом схожим на голос кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, розмовляє з чоловіком, у якого голос схожий на голос кремлівського куратора українських питань – Владислава Суркова.
Кремлівський куратор українських питань / Фото РІА
Телефонна бесіда начебто сталася у грудні 2014 року. У ній співрозмовники обговорюють кілька дуже важливих питань. Перше питання – постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на українські електростанції.
На цю тему ще 6 років тому зробили кілька резонансних журналістських розслідувань, які доводили, що цю багатомільйонну схему створили за сприяння оточення президента Порошенка для кума Путіна Віктора Медведчука.
Схема працювала просто: вугілля з шахт окупованого Донбасу під виглядом південноафриканського або австралійського чорного палива за завищеною ціною завозили на українські ТЕЦ. Це дозволило структурам, пов'язаним з Медведчуком, заробляти сотні мільйонів гривень надприбутку.
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Зокрема, як з'ясувала "Українська правда", угоду з боку фірми-посередника, яка завозила це вугілля, підписав Микита Поз. Саме він є власником іншої фірми, на яку в Криму оформили землю, де побудована вілла Медведчука.
В іншій фірмі Микити Поза, тривалий час був офіційно працевлаштований Тарас Козак – права рука Медведчука і номінальний власник його медіахолдингу.
Права рука Медведчука Тарас Козак / Фото LIGA.net
Очевидно, що саме з поставок вугілля з окупованого Донбасу у 2015 році кум Путіна почав отримувати перші великі гроші, за які потім скуповував і утримував свої телеканали. Без дозволу і без участі тодішньої української влади, цю оборудку йому провернути було б просто неможливо. Що, власне, і підтверджують співрозмовники на аудіозаписі.
Співрозмовники обговорюють іншу надприбуткову схему – постачання української електроенергії в окупований Крим, яке начебто особисто узгоджено з Володимиром Путіним та Петром Порошенком.
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У 2015 році громадські активісти, серед яких було чимало кримських татар, блокували півострів, щоб не дати росіянам там легко встановити окупаційний режим. Тоді у Херсонській області навіть підірвали кілька електроопор, щоб знеструмити окупований півострів.
Українська влада, в особі наближеного до Порошенка міністра енергетики Володимира Демчишина, легко та невимушено погодила з росіянами постачання електроенергії до окупованого Криму. В угоді Крим значився, як "федеральний округ Російської Федерації".
Ексміністр енергетики Володимир Демчишин / Фото Кабміну
Сам міністр Демчишин тоді спростовував таке формулювання в документах. Однак визнав, що йому дали згори вказівку постачати електрику на півострів і він це робитиме. Співрозмовники на скандальному аудіо продовжують обговорювати деталі цієї схеми. Для того, щоб вона остаточно запрацювала, куму Путіна доводиться вкотре дзвонити українському президенту.
Петро Порошенко під час цих подій, які обговорюються в телефонній розмові у грудні 2014 року, перебував з офіційним візитом в Австралії. Він розповідав місцевій владі і українській діаспорі, як несамовито протистоїть Росії та її посіпакам.
Втім у цей час телефоном, український президент міг роздавати підлеглим вказівки, щоб структури Медведчука якомога швидше підписали документи і почали постачати електроенергію на окупований півострів.
Співрозмовники обговорили те, за що Порошенка часто і виправдано критикували. Мовиться про участь кума Путіна з боку України у тристоронній контактній групі і, зокрема, у комісії з обміну полоненими. Порошенко запропонував куму Путіна займатися обміном полоненими, що фактично витягло Медведчука із політичного небуття.Нагадаємо. Ірини Геращенко заявила про те, що за Медведчука особисто начебто просила канцлер Німеччини – Ангела Меркель. Її відповідно попросив Путін включити свого кума до комісії з обміну.
Меркель тут ні до чого і це з подачі українського президента у кума Путіна з'явився і медійний, і політичний майданчик в Україні під час війни, де він розповідав, який він миротворець і визволитель полонених.
Народна депутатка України Ірина Геращенко / Фото LIGA.net
Після публікації цього скандального аудіозапису СБУ заявила, що обов'язково перевірить його правдивість і викладені у ньому факти. Обіцяли з'ясувати можливу причетність минулого керівництва держави до масштабної корупції, під час поставок вугілля з окупованого Донбасу і електроенергії до Криму. Невідомо, чи закінчиться ця чергова перевірка СБУ реальними вироками.
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