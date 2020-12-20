У свіжому випуску програми "Техніка війни" – ​на верфі приватної тайванської суднобудівної компанії Lung Teh Shipbuilding пройшла церемонія спуску на воду корвета-катамарана. Вбивця авіаносців покращеного проєкту Tuo Jiang II отримав бортовий номер 619 та назву Ta Jiang. Приватна компанія "Практика" передала ЗСУ понад 40 броньованих автомобілів "Козак-2".

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Якщо країни – лідери з виробництва зброї вже давно визначилися, що називати танком, а що бронетранспортером чи БМП. То термін "бойова машина підтримки танків" міцно засів у мозку тільки російських воєначальників, але не одразу. Ідеї створення такої машини передувала багаторічна агресивна політика СРСР.

Головні новини України:

► Україна уклала прямі угоди з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів. А також – ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних сил.

► До порту "Південний" доправили новий плавучий причал ПЖ-61У, побудований на заводі "Палада". Він призначений для стоянки кораблів, катерів і суден у місці базування ВМС Збройних сил України.

► Міністерство оборони уклало договори з Харківським конструкторським бюро машинобудування. Вони стосувались постачання 75 бронетранспортерів БТР-4Е, командирського БТР-4К та ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-4РМ.

► Служба безпеки України у Миколаєві запобігла вивезенню до однієї з країн Близького Сходу авіаційного обладнання військового призначення. Прилади та інші вироби направили на експертизу.

► Центр спеціальних операцій і боротьби з тероризмом Служби безпеки України придбав за переговорною процедурою бойові черевики німецького виробництва на 3,4 мільйона гривень.

► Курсанти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка презентували свої напрацювання в рамках міжнародного проєкту Peer to Peer. Його метою є протидія російській інформаційній агресії та фейкам в Україні.

Головні новини світу:

​• Польська армія отримала 100 перших позашляховиків Ford Ranger в рамках контракту, підписаного в липні. Для заміни застарілих Хонкерів мають придбати 485 пікапів, а також 163 автомобілів як опціон.

​• Агентство матеріально-технічного постачання Міністерства оборони Данії повідомило, що утилізує свої гусеничні бронетранспортери M113 PMB. Незначна частина техніки піде до музеїв, а більшість остаточно мають вивезти з данської армії у 2023 році.

​• Сайт Hungary Today повідомив, що Збройні сили Угорщини купують радари. Вони базуються на технології ізраїльських ELM-2084.

​• Турецькі компанії Aselsan та Roketsan завершили випробування зенітно-ракетного комплексу ближньої дії HISAR-A+.

​• На острові Саарема відбулася передача Військово-морським силам Естонії 2 сторожових катерів. Їх побудували за 8 місяців і це коштувало 3,9 мільйона євро.

​• На верфі ICN у бразильському Ітагуаі відбулася церемонія спуску на воду підводного човна S41 Humaitá. Це друга з чотирьох дизель-електричних субмарин типу Скорпене.

​• Турецький виробник двигунів TUSAS Engine Industries передав для випробувань перший у країні двигун TS-1400. Програма щодо його створення була запущена в березні 2017 року.