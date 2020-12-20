Техніка війни: Вбивця авіаносців Ta Jiang. Броньовані автомобілі "Козак-2" для ЗСУ
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на верфі приватної тайванської суднобудівної компанії Lung Teh Shipbuilding пройшла церемонія спуску на воду корвета-катамарана. Вбивця авіаносців покращеного проєкту Tuo Jiang II отримав бортовий номер 619 та назву Ta Jiang. Приватна компанія "Практика" передала ЗСУ понад 40 броньованих автомобілів "Козак-2".
Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:
Якщо країни – лідери з виробництва зброї вже давно визначилися, що називати танком, а що бронетранспортером чи БМП. То термін "бойова машина підтримки танків" міцно засів у мозку тільки російських воєначальників, але не одразу. Ідеї створення такої машини передувала багаторічна агресивна політика СРСР.
Головні новини України:
► Україна уклала прямі угоди з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів. А також – ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних сил.
► До порту "Південний" доправили новий плавучий причал ПЖ-61У, побудований на заводі "Палада". Він призначений для стоянки кораблів, катерів і суден у місці базування ВМС Збройних сил України.
► Міністерство оборони уклало договори з Харківським конструкторським бюро машинобудування. Вони стосувались постачання 75 бронетранспортерів БТР-4Е, командирського БТР-4К та ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-4РМ.
► Служба безпеки України у Миколаєві запобігла вивезенню до однієї з країн Близького Сходу авіаційного обладнання військового призначення. Прилади та інші вироби направили на експертизу.
► Центр спеціальних операцій і боротьби з тероризмом Служби безпеки України придбав за переговорною процедурою бойові черевики німецького виробництва на 3,4 мільйона гривень.
► Курсанти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка презентували свої напрацювання в рамках міжнародного проєкту Peer to Peer. Його метою є протидія російській інформаційній агресії та фейкам в Україні.
Головні новини світу:
• Польська армія отримала 100 перших позашляховиків Ford Ranger в рамках контракту, підписаного в липні. Для заміни застарілих Хонкерів мають придбати 485 пікапів, а також 163 автомобілів як опціон.
• Агентство матеріально-технічного постачання Міністерства оборони Данії повідомило, що утилізує свої гусеничні бронетранспортери M113 PMB. Незначна частина техніки піде до музеїв, а більшість остаточно мають вивезти з данської армії у 2023 році.
• Сайт Hungary Today повідомив, що Збройні сили Угорщини купують радари. Вони базуються на технології ізраїльських ELM-2084.
• Турецькі компанії Aselsan та Roketsan завершили випробування зенітно-ракетного комплексу ближньої дії HISAR-A+.
• На острові Саарема відбулася передача Військово-морським силам Естонії 2 сторожових катерів. Їх побудували за 8 місяців і це коштувало 3,9 мільйона євро.
• На верфі ICN у бразильському Ітагуаі відбулася церемонія спуску на воду підводного човна S41 Humaitá. Це друга з чотирьох дизель-електричних субмарин типу Скорпене.
• Турецький виробник двигунів TUSAS Engine Industries передав для випробувань перший у країні двигун TS-1400. Програма щодо його створення була запущена в березні 2017 року.
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