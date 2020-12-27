У підсумковому випуску програми "Техніка війни" – 2020 рік став надзвичайно складним для оборонної сфери, насамперед – через пандемію COVID-19. Втім, відбулося багато важливих подій, а світ побачив чимало потужних розробок.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Міністр оборони Андрій Таран заявив про значні зрушення у будівництві табірного містечка Міжвидового центру підготовки підрозділів "Широкий лан". Його загальна площа – 26 тисяч квадратних метрів. Це 10 казарм покращеного типу для військових-чоловіків, казарма покращеного типу для військових-жінок, а також їдальня на 2 500 людей.

Головні новини України

► На сайті компанії "Українська бронетехніка" з'явилося графічне зображення мобільного міномета "Смерека". Зараз цей комплекс проходить заводські випробування.

► На озброєння ЗСУ прийняли броньований автомобіль "Козак-2М1". Його повна вага становить 14 тонн, а 280-сильний дизельний двигун дозволяє розганятись до 110 кілометрів за годину.

► ЗСУ прийняли на озброєння береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун". За його розроблення у 2014 році взялося Київське конструкторське бюро "Луч", згодом долучилося понад 10 підприємств.

► В Україні відбулися стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля-2020". До маневрів залучили 12 000 військових, дві третини з яких виконували завдання на полігонах та у навчальних центрах.

► Міністр оборони України Андрій Таран та держсекретар з питань оборони Великобританії Бен Уоллес підписали меморандум про посилення співпраці у військово-технічній сфері.

► Київське конструкторське бюро "Луч" презентувало новий ударний безпілотник "Сокіл-300". Для розробки та випробувань необхідно 1,5 року, а літати він зможе через 9 місяців після початку робіт.

► Шепетівський ремонтний завод створив та випробував нову реактивну систему залпового вогню "Буревій". Розробка замінить у Збройних Силах України застарілі радянські "Урагани".

► Завершилася процедура першої успішної в історії Міноборони України закупівлі через Агенцію з підтримки та постачання НАТО. Для потреб ЗСУ придбали гусениці для бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2.

Головні новини світу

• Багатоцільовий швидкісний вертоліт SB-1 Defiant вперше здійснив політ на швидкості понад 185 кілометрів. Також під час випробувань він виконав кілька поворотів під кутом 30 градусів.

• Велика Британія розкрила секрети перспективного винищувача Tempest. У наступні 5 років на прототипи королівство запланувало витратити 2 мільярди фунтів, аби у 2035 році отримати готовий зразок.

• На початку операції "Весняний щит" з'явилося перше відео знищення російського самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу наземного базування "Панцир-С1".

• У США почалося виробництво нової серії протитанкового ракетного комплексу з універсальним боєприпасом Javelin F-Model FGM-148F. Завдяки розробці бійці більше не потребуватимуть боєприпасів різного призначення.

• На підприємстві австралійського підрозділу корпорації Boeing презентували перший дослідний зразок реактивного безпілотного літального апарата Loyal Wingman.

• МЗС Великої Британії оголосило, що Фолклендські острови остаточно розміновані. Останні 10 років стали завершальним етапом звільнення територій саперами. Тож тепер місцеві жителі мають доступ до пляжів.

• Літак-розвідник U-2 вперше здійснив політ зі штучним інтелектом Artoo, який замінив другого пілота. Система отримала завдання знайти ворожі ракетні пускові установки під час імітації ракетного удару.