У Техасі мільйони людей продовжують потерпати від перебоїв або відсутності електроенергії, а також – браку безпечної питної води. До відповідних потенційно небезпечних умов призвели аномальні для південного штату морози і потужний сніговий шторм.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Енергосистема Техасу не витримала напруження. Через брак електроенергії перебої почалися на десятках об'єктів водопостачання.

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Дивіться повний випуск "Голосу Америки" за 18 лютого на 24 каналі: