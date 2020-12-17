Життя мера Харкова Геннадія Кернеса обірвалося 17 грудня. Його смерть спричинили ускладнення від коронавірусу, через недугу у мера Харкова відмовили обидві нирки. Найяскравіші цитати Геннадія Кернеса – читайте далі.

24 канал зібрав найпопулярніші висловлювання мера Харкова.

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Свою найвідомішу цитату Кернес сказав у вересні 2012 року під час наради комісії з надзвичайних ситуацій. Тоді в одному з багатоповерхівок Харкова стався вибух газу. Геннадій Кернес назвав главу Харківміськліфта "сучим псом".

"Ти, сучий пес, ще раз мене обдуриш, я тебе на 0 помножу".

Ще одна цитата з'явилася після відео, де Кернес вчить Добкіна правильно записувати передвиборну промову.

"Миша, у тебе нудне обличчя, тобі грошей ніхто не дасть".

Кернес вчить Добкіна: дивіться відео (обережно, є нецензурна лексика, 18+)

Наступна фраза пролунала під час засідання Харківської міськради й була адресована колишньому депутату міськради Дмитру Марініну.

"Послухай ти, негідник, ти не вмієш розмовляти з людьми, ти розумієш це чи ні? Виведи свою групу людей звідси! І вистачить тут взагалі нам вказувати, хто ти є такий. Ти кнопка, бл*!".

Кернес був переконаний, що на Майдані було багато людей, що стояли за ідею. Однак, на його думку, є істотна різниця між тими, хто стоїть на Майдані, і "майданутими".

​"Люди, які стоять на Майдані, і "майдануті" – це 2 різні людини".

А от наступну реакцію викликала партія "Свобода" та пропозиція зносити пам'ятники Леніну.

"Я зламаю вам дві руки та дві ноги".

Кернес пригрозив члену партії "Свобода": дивіться відео (обережно, є нецензурна лексика, 18+)

Також мер Харкова зробив зауваження за жувальну гумку директорці одного з департаментів Харківської міської ради. Кернес порадив їй проковтнути жувальну гумку.

"Бакареєва, жувальну гумку будете жувати разом зі своїми дітьми в Макдональдсі".

Окрім "Свободи", Кернес мав напружені стосунки й з партією "Самопоміч". Якось депутат від "Самопомочі" звернув увагу громадськості на те, що Михайло Добкін проживає в будинку, земля під будівництво якого була виділена за сумнівною схемою. Відповідь Кернеса не забарилася.

"Так і що, що він там живе? Уже всі засоби масової інформації показали, що він там живе. Він же не приховує, що він там живе. Припиніть. Будете щось виколупувати з носа, всі ці козявки полетять в вас".

Один з останніх скандалів стався з губернатором Харківської області Олексієм Кучером на тлі епідемії COVID-19. Кернес назвав Кучера міллю, яка рухається, під'їдаючи щось незрозуміле", а себе разом із бізнесменом Ярославським — "танком" у боротьбі з коронавірусом.

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