"У тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть": найяскравіші цитати Геннадія Кернеса
Життя мера Харкова Геннадія Кернеса обірвалося 17 грудня. Його смерть спричинили ускладнення від коронавірусу, через недугу у мера Харкова відмовили обидві нирки. Найяскравіші цитати Геннадія Кернеса – читайте далі.
24 канал зібрав найпопулярніші висловлювання мера Харкова.
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Свою найвідомішу цитату Кернес сказав у вересні 2012 року під час наради комісії з надзвичайних ситуацій. Тоді в одному з багатоповерхівок Харкова стався вибух газу. Геннадій Кернес назвав главу Харківміськліфта "сучим псом".
- "Ти, сучий пес, ще раз мене обдуриш, я тебе на 0 помножу".
Ще одна цитата з'явилася після відео, де Кернес вчить Добкіна правильно записувати передвиборну промову.
- "Миша, у тебе нудне обличчя, тобі грошей ніхто не дасть".
Кернес вчить Добкіна: дивіться відео (обережно, є нецензурна лексика, 18+)
Наступна фраза пролунала під час засідання Харківської міськради й була адресована колишньому депутату міськради Дмитру Марініну.
- "Послухай ти, негідник, ти не вмієш розмовляти з людьми, ти розумієш це чи ні? Виведи свою групу людей звідси! І вистачить тут взагалі нам вказувати, хто ти є такий. Ти кнопка, бл*!".
Кернес був переконаний, що на Майдані було багато людей, що стояли за ідею. Однак, на його думку, є істотна різниця між тими, хто стоїть на Майдані, і "майданутими".
- "Люди, які стоять на Майдані, і "майдануті" – це 2 різні людини".
А от наступну реакцію викликала партія "Свобода" та пропозиція зносити пам'ятники Леніну.
- "Я зламаю вам дві руки та дві ноги".
Кернес пригрозив члену партії "Свобода": дивіться відео (обережно, є нецензурна лексика, 18+)
Також мер Харкова зробив зауваження за жувальну гумку директорці одного з департаментів Харківської міської ради. Кернес порадив їй проковтнути жувальну гумку.
- "Бакареєва, жувальну гумку будете жувати разом зі своїми дітьми в Макдональдсі".
Окрім "Свободи", Кернес мав напружені стосунки й з партією "Самопоміч". Якось депутат від "Самопомочі" звернув увагу громадськості на те, що Михайло Добкін проживає в будинку, земля під будівництво якого була виділена за сумнівною схемою. Відповідь Кернеса не забарилася.
- "Так і що, що він там живе? Уже всі засоби масової інформації показали, що він там живе. Він же не приховує, що він там живе. Припиніть. Будете щось виколупувати з носа, всі ці козявки полетять в вас".
Один з останніх скандалів стався з губернатором Харківської області Олексієм Кучером на тлі епідемії COVID-19. Кернес назвав Кучера міллю, яка рухається, під'їдаючи щось незрозуміле", а себе разом із бізнесменом Ярославським — "танком" у боротьбі з коронавірусом.
Що відомо про смерть Геннадія Кернеса
- Трагедія сталася вночі проти 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте", де лікувався харківський мер.
- Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня 2020 року. А у вересні 2020 року в Кернеса підтвердили коронавірус і двостороннє запалення легенів.
- На початку листопада у мережі поширили інформацію про смерть Геннадія Кернеса. Однак у мерії Харкова, одразу ж це спростували.
- 5 листопада перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов пообіцяв, що Кернес повернеться в місто до 20 грудня та особисто проведе сесію нової міськради. Він тоді наголошував, що "інші сценарії не розглядають і їх бути не може.
- 11 грудня стало відомим про те, що стан здоров'я Кернеса значно погіршився і йому довелося перейти на повний діаліз через відмову двох нирок.
- Згодом син чиновника Кирило зауважив, що у нього немає інформації про відмову другої нирки у його батька. Втім, за його словами, очільник Харкова все ще перебував у вкрай важкому стані.
- Через смерть Геннадія Кернеса у Харкові оголосили 3-денну жалобу. Поховати політика планують у період з 21 по 23 грудня.
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