У другій частині інтерв’ю український дослідник тероризму та автор книги "Ісламська Держава – наймасштабніша битва сучасності" Олександр Кореньков розповідає, як облаштована "Ісламська Держава" всередині, чому її так складно знищити та звідки беруться нові прибічники.

У першій частині інтерв'ю експерт розповів про те, що за пропагандою джихадизму не встигають передові світові спецслужби. Терористи мають багаторівневу систему у соціальних мережах.

Якби не було джихадистів, їх довелося б вигадати

Яка роль вихідців з Північного Кавказу в житті "Ісламської Держави”?

Після початку громадянської війни в Сирії у 2011 році до країни перебралось багато джихадистів, зокрема з Північного Кавказу. В Росії навіть була практика, коли потенційно небезпечних радикалів виганяли воювати до Сирії. ФСБшники приходили в сім'ю, де один з членів воював, наприклад, в чеченському підпіллі, та давали вибір: або арешт, або є можливість поїхати до Сирії.

Їх відправляли воювати на чиєму боці?

Байдуже. Вони просто давали можливість поїхати та воювати. Звісно, багато радикалів записувались до лав "ІД".

Що цікаво, найбільше від існування "Ісламської Держави" виграв президент Сирії Башар Асад. У 2011 році відбулась революція проти диктатури чинної влади, а поява джихадистів дала привід назвати війну проти опозиції війною "проти терористів".

Росія також усвідомлювала, що вихідці з Північного Кавказу сформують там бойові групи, діяльність яких використовували для пропагандистських кампаній за Путіна та Асада, які воюють з терористами. Якби не було джихадистів, їх довелося б вигадати.

Вихідці з Північного Кавказу – це був кістяк підрозділів "ІД", адже вони були чи не єдиними, в кого був бойовий досвід ще з часів двох чеченських війн. Тобто, в джихадистів з одного боку були ідейні смертники з країн Близького сходу, а з іншого – досвідчені військові з Північного Кавказу.

Ідеологія джихадизму проникає скрізь будь-які кордони

Хто зараз найбільше зацікавлений у тому, щоб "ІД" відродилась та продовжувала захоплювати міста?

Ніхто не зацікавлений. Навіть якщо в когось колись була ілюзія, що "Ісламську Державу" можна використовувати у власних інтересах, то зараз такого немає. Тепер всі розуміють, що джихадисти небезпечні своєю ідеологією, яка проникає через будь-які кордони. Зараз складно знайти країну, де не було б терактів, скоєних "ІД" або їхніх бойовиків.

А хто ж тоді фінансував та продовжує фінансувати "ІД"?

"Ісламська Держава" ще з самого свого створення, з 2003 року зробила акцент на самофінансування. Замість того, щоб жити на пожертви, вони брали під себе кримінальний бізнес. Вони одразу почали використовувати кримінал як засіб фінансування: контрабанда, рекет тощо. Вони розуміли, що зовнішнє фінансування це не постійно та за нього потрібно йти на компроміси. Вони навіть "Аль-Каїду" критикували за те, що вони брали в когось гроші.

Які в "ІД" є інститути державного управління? Як взагалі влаштована їхня ієрархія?

Важко сказати, адже зараз вони працюють у форматі повстанського підпільного угруповання. Основна структура залишилась, вона складається з лідера, ради командирів та найбільших авторитетів, які допомагають приймати рішення. Є також різноманітні управління: фінансове, розвідувальне, пропагандистське. І така сама ієрархія продубльована у різних регіонах, де працює "ІД".

Від того, що було кілька років тому, майже нічого не лишилось. Бойовики повернулись до підпільного формату 2006 року, коли була доволі примітивна структура управління.

А де знаходиться центр "Ісламської Держави"?

Це – "питання на мільйон". Ніхто цього точно не знає. Скоріш за все, в Сирії. А, може, і не в Сирії, а в Афганістані.

Чи були у бойовиків свої системи освіти та охорони здоров’я?

Звісно. Одне з перших, що вони зробили після взяття Мосулу, – це переписали програму освіти для шкіл та університету. Скасували "уроки демократії", політологію. Розділили групи на чоловічі та жіночі, а потім жінкам взагалі заборонили вчитись.

Медицину використовували ту, що лишилась в окупованих містах. Є навіть дослідження аналітиків корпорації RAND "When the Islamic State Comes to Town", в якому зазначається, що розвиток медицини був одним з пріоритетів для джихадистів, адже треба було якось лікувати поранених та чимось підкупити місцеве населення.

Також джихадисти були зацікавлені в розвитку лікарень, щоб ховати під ними свої склади з боєприпасами, адже авіація не цілить по медичній інфраструктурі.

Чому люди йдуть до лав терористів

Є така думка, що джихадисти пропонують населенню не лише політичну ідеологію, а й більш вигідну економічну модель, яка спонукає бути лояльними до терористів. Наскільки це правда?

Країна, яка дала "ІД" найбільшу кількість іноземних бойовиків з розрахунку на кількість населення - це Туніс. Там багато безробітної молоді та маленька зарплата, а джихадисти, коли отримали контроль над нафтою, почали платити своїм бійцям. Боєць міг отримати 100-400 доларів залежно від рангу, плюс було 50 доларів на дружину, по 25 доларів на дітей, знижку на оренду нерухомості, його забезпечували їжею, видавали памперси на дитину тощо.

А чи були преференції для мирного населення?

З цим також цікава історія. Наприклад, торговці в інтерв'ю говорили, що з джихадистами набагато простіше вести бізнес: один раз заплатив – і більше ніхто не питає. З іншого боку – чим гірше ставали справи в "ІД", тим більше податків збирали з мирного населення. Тому джихадистам набагато легше просуватись в Африці. Там слабка держава, великі території, купа міжетнічних конфліктів та бідне населення.

"ІД" – це перш за все ідеологія

"Ісламська Держава" зараз – це що?

В першу чергу – це дуже динамічна та небезпечна ідеологія. Організаційно – це підпільні угруповання в Сирії та Іраку, а також безліч "філіалів" у найрізноманітніших регіонах.

Якщо спочатку "ІД" була зосереджена в Сирії та Іраку, то після деокупації їхніх територій, вони поширилися по світу: Північна та Західна Африка, Південно-східна Азія, Північний Кавказ, Ємен тощо.

Зараз, під час економічної кризи, динаміка та загроза лише збільшуються.

Як працює пропаганда ідеології терористів у Telegram та чому не виходить їх остаточно заблокувати?

Терористи працюють на кількох рівнях доступності. Найбільш закриті канали – це спільноти медіактивістів, які отримують матеріали безпосередньо від бойовиків. Туди потрапити майже неможливо.

Наступний, більш відкритий рівень, – це канали, які розповсюджують ці матеріали під виглядом воєнних новин або розповідей про іслам. Дуже часто терористи маскують свої канали під новинні, і Telegram сприймає це нормально.

Ефективно боротися можна лише "на вході", тобто із закритими каналами, однак їх дуже важко розпізнати.

Є також канали-приманки. Це канали, які свідомо створюють з провокативними назвами: "джихад", "ІД" тощо. Адміністратори знають, що їх видалять за кілька днів, однак вони встигають зібрати людей та перенаправити їх через посилання на "новинні" терористичні канали.

Зараз терористи розробили свій додаток на андроїді, де публікують усі посилання та куди приходять свіжі номери журналів. Вони навіть розробили відеогру, де людина грала за джихадиста та підривала людей й різала голови.

Яка зараз армія в “Ісламської Держави”?

Якщо уявити "ІД" як корпорацію, то мова про 25 – 30 тисяч бійців по всьому світу, а може і більше. Однак бійці – це лише вершина айсбергу. Кожного бійця забезпечують ще 2 – 3 людини, які роблять розвідку, готують укриття, забезпечують матеріально тощо.

А якщо рахувати прихильників, то це ще більші цифри.

Війна – єдиний спосіб зупинити "ІД"

Чи варто чекати повернення територій "ІД" в сунітських районах Близького сходу?

Дуже може бути. "Ісламська Держава" – це вірус, який б'є туди, де слабкий "імунітет". Де слабка держава та де є маргіналізована мусульманська громада, там скоріше за все варто чекати відродження "ІД".

Можливо, це буде і Сирія з Іраком, але я б зараз орієнтувався на Африку. Там в джихадистів набагато більше перспектив.

Що має зробити світова спільнота, щоб завадити поширенню джихадистів в Африці?

Як продемонстрував досвід Іраку і Сирії, єдиний спосіб швидко зупинити поширення джихадизму – це військові операції. Потрібно відправляти багато військових туди, де зараз є найбільші осередки "ІД". Соціальні програми – це довгострокове розв'язання проблеми, але це не ліквідує загрозу зараз.

Невже немає жодних превентивних заходів, щоб боротися з причинами, а не наслідками?

Якщо чесно, я їх не бачу. Проблема вже є, і терористів потрібно знищувати фізично, а вже потім думати про стратегічні рішення. Тероризм, як феномен, буде завжди, і в усі часи найбільш ефективно з ним боролися воєнним шляхом.