Таємничий орден асасинів: уся правда та вигадки про перших кілерів в історії

Асасини – маленька релігійна група людей, яка тримала в страху великі могутні держави. У наш час вони стали джерелом нескінченних міфів та натхненням для письменників, кіноробів і творців комп'ютерних ігор.

Саме суперпопулярна серія Assassin's creed, яка ще у 2016 році тому перетнула позначку в 100 мільйонів проданих копій, зробила з цих хлопців героїв і нашого часу. Втім, скільки ж правди в створеному образі ідеальних убивць?

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Сама згадка про асасинів змушували спати в обладунках чоловіків, яких заведено вважати одними з найкращих та найбезстрашніших воїнів в історії.

Насамперед асасини – це не секта чи таємний орден обраних, а цілий народ. Їхня держава простягалася від Таджикистану аж до півночі Африки. Практично не володіючи власною армією, вони змогли проіснувати з 1090 аж до 1256 року.

Асасини були послідовниками шиїтської гілки ісламу. Вони, на відміну від наймасовішого нині напрямку цієї релігії – сунітів, не обирають собі духовного лідера. Натомість ним може бути лише прямий нащадок Алі ібн Абу Таліба – брата пророка Магомета.



Асасини не обирають духовного лідера / Скриншот із відео

Ця та інші розбіжності в трактуваннях ісламу породили між шиїтами та сунітами палку ненависть. Між собою вони воювали набагато жорстокіше, ніж проти хрестоносців. Інколи вони навіть об'єднувалися з останніми, аби знищити "неправильних" послідовників пророка.

Отож наші герої належали до шиїтів. Вони теж діляться на кілька гілок. Відтак зовсім коректно буде назвати асасинів – ісмаїлітами-нізаритами.

Прихильником цього напрямку був Хасан ібн Саббах. Не поділивши щось із перськими чиновниками, Хасан став утікачем від закону. Та замість того, аби залягти на дно, він без жодного пострілу захопив гірську фортецю Аламут, просто переконавши більшість мешканців приєднатися до ісмаїлітського вірування.



Хасан ібн Саббах / Фото Hauziński, Jerzy

Саме звідси в підсумку постала держава асасинів. Базу ісмаїлітів називали "гніздо орла": справжня природна фортеця, захована в горах. Тому стерти з лиця землі цю релігійну громаду, хай на початках вона й налічувала заледве тисячу людей – було не так уже і просто.



Одна з фортець асасинів в наші дні / Фото Medieval club

Тож суніти прагнули бодай зіпсувати репутацію асасинів: зробити з них таку собі маленьку секту наркоманів. Мовляв, "там немає кого боятися".

Слово "асасин" найімовірніше пішло від співзвучного "хашишия", що означало, щось на кшталт "бидло". Вороги пліткували, що керівництво "секти" тримає контроль над підлеглими завдяки наркотикам.

Так чи інакше план сунітів спрацював лише частково: слово асасини таки прижилося, але тепер воно означає не бідняк чи наркоман, а справжній супер вбивця.

Назва "асасини" причепилася до нізаритів саме з подачі недругів. Так вони цілком прямо натякали на те, що засновник держави Хасан ібн Саббах зібрав довкола себе представників нижчих, бідних та неосвічених прошарків суспільства.

Самого Хасана і його послідовників, не любив узагалі ніхто із сусідів. Зрештою, велика держава Сельджуків, якій і належав Аламут до приходу ібн Саббаха, вирішила "викурити" ісмаїлітів із фортеці. Упевненості їм додавала перевага у військовій силі в 300 разів.

Звісно, вийти на відкритий бій проти настільки сильнішого ворога Хасан просто не міг. Аби вижити він вигадав те, що зараз називають асиметричною війною. Ідея була в тому щоби вбити головну людину у ворожому таборі – Нізама Аль-Мулька. Він був запеклим противником усіх дрібних відгалужень ісламу, зокрема ісмсаїлітів.



Нізама Аль-Мульк / Фото Enderhaber

Нізам мав величезну владу й авторитет, тому вбивши його, асасини здобували шанс вижити. Аби виконати завдання ібн Саббах створив серед своїх найвідданіших послідовників особливу групу:

їх вчили мистецтву ближнього рукопашного бою;

володінню кинджалом;

маскуванню;

акторській майстерності;

мові та традиціям того регіону, у якому слід було ліквідувати жертву.

Усе, аби втертися в довіру, підібратися й завдати смертельного удару. Саме цей спецпідрозділ у сучасному світі й асоціюється зі словом "асасин".

Повертаючись до першої гучної операції цих хлопців, то спочатку шпигун Хасана проник у наближені до жертви кола. Він зібрав усю необхідну інформацію. Лише після цього ібн Саббах склав детальний план операції: його агент прикинувся релігійним аскетом. Аль-Мульк повірив, залишився тет-а-тет із ворогом, який холоднокровно виконав завдання.

Це вбивство стало справжнім тріумфом. Асасинам вдалося охолодити палкий норов могутніх ворогів. Ба більше, тепер уже вони змушували всіх навколо тремтіти.

Хасан вирішив розвинути успіх: його послідовники організували десятки вбивств високопоставлених осіб. Вбивали не масово, а прицільно. Вибирали конкретного, на їхній погляд, негідника, і винагороджували його кинджалом.

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Зазвичай, після виконаного завдання воїн навіть не втікав. Навпаки: гордо приймав смерть, адже не сумнівався, що тепер попрямує в кращий світ. Це ще більше лякало ворогів і підкидало дров у версію про те, що асасини свої операції виконували під впливом наркотиків

Історики вщент розбиваили цей міф. Нетвереза людина просто не здатна настільки ретельно підготувати й втілити вбивство. Та і вчення ібн Саббаха не допускало подібного. Хасан сам вів максимально аскетичний спосіб життя й того ж вимагав від своїх послідовників.

Асасини атакували не простих смертних, а головних людей регіону, які жили в неприступних фортецях, за спинами армії охоронців. Складності завданню завжди додавало й те, що вбивали хлопці Саббаха винятково зблизька – кинджалом.



Як виглядали асасини / Фото Wikimedia

З часом Хасан мав гігантську шпигунську мережу. Вони володіли всією необхідною інформацією, аби не лише вибрати необхідну мішень, але й довершено вивчити її звички, розклад та слабкі місця охорони.

Серія успішних атак зробила державу нізаритів повноцінним гравцем на карті регіону. Вони мали багато фортець на чималій території. Населення країни сягало 60 тисяч людей. У час, коли всі звикли до брутальних прямолінійних зіткнень, філігранні точкові випади асасинів були чимось елегантним та витонченим.

Врешті міфи про безстрашних холоднокровних вбивць перетнули моря та докочували аж до Європи. Сталося це тоді, коли асасини вбили Конрада Монферратського. Він був велике цабе серед хрестоносців – претендентом на титул короля Єрусалиму.



Конрад Монферратський / Фото Find a Grave Memorial ​

Щоправда, вбиваючи з одного боку лідерів хрестових походів, а з іншого сунітських полководців на замовлення, то одних, то інших, ісмаїліти гарантували безпеку і власній країні, аж до навали монголів.

Лише нащадки великого Чингісхана змогли знищити державу асасинів, та протистояти орді тоді не міг узагалі практично ніхто на планеті.

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Навіть стерши нізаритів із політичної карти світу, монголи не знищили їхніх ідей. Близько 15 мільйонів ісмаїлітів донині живуть у різних куточках земної кулі. Їхнім лідером є Карім Ага-хан четвертий – прямий нащадок останнього правителя фортеці Аламут.