Таємні флотилії наркомафії: як ділки освоюють глибини новими таємничими винаходами

На землі, мабуть, не залишилося жодної стихії, яку би не освоїли наркокартелі. Мабуть, найцікавіший і найбільш таємничий їхній винахід – аматорські субмарини.

За декілька десятиліть у латиноамериканській Колумбії виробництво кокаїну стало невіддільною частиною тіньової економіки. Нині сотні тонн білого порошку розлітаються по всьому світові. До найближчих сусідів – переважно океаном.

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У справі логістики колумбійська мафія завжди полюбляла транспорт "з вітерцем". У буремні 90-ті кокаїн до США та Мексики доправлявся потужними катерами. Але у цьому двобої перемогли американські правоохоронці.

Тоді довелося освоювати глибини. Так, 2006 року Берегова охорона США вперше затримала спеціально сконструйований підводний човен.



Підводний човен / Скриншот з відео з ютубу

Гігантські субмарини

А незабаром вже самі колумбійці знайшли ще більшу субмарину. Щоправда, недобудовану. Цей "монстр" міг би спокійнісінько взяти на борт до 200 тонн наркотику.



Величезна колумбійська субмарина / Фото Weaponews

Як майструють наркокораблі

Майструють такі човни таємно і зазвичай на лісових річках. Відстежити корабельні у колумбійських джунглях дуже важко.

Клепають їх із дешевих матеріалів. Обшив корпус рибальського судна пластиком та скловолокном, додав трохи приладів – і кокаїновий "Наутілус" готовий.



Річковий човен / Скриншот з відео

Але навіть такий простий "самохід" коштує не менше мільйона доларів. Та шалені прибутки покриють усе.

. Далеко не всі субмарини можуть зануритися повністю через необхідність доступу повітря до двигунів. Тож відчайдухи маскують свої посудини сірою фарбою і моляться, аби прикордонники не помітили їх серед хвиль.

Війна з підводним наркотрафіком триває в регіоні вже багато років. Зусиллями США і країн-партнерів щороку у водах Тихого океану затримують приблизно 300 тонн кокаїну. Та колумбійські картелі відправляють у бій все нові флотилії.

Українські "винахідники"

А поки кокаїнові "боси" гатять мільйони на нову техніку, їхні українські колеги економлять. Тут потрібні випробувані технології. Наприклад, старий бензобак. Саме у ньому мешканець Херсонщини віз в окупований Крим 20 кілограмів канабісу.

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Подорож закінчилася у контрольному пункті "Каланчак". За допомогою ендоскопу "зелені берети" виявили у місткості аж 40 пакунків наркотику. За цінами чорного ринку це понад 5 мільйонів гривень.

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