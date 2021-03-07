На землі, мабуть, не залишилося жодної стихії, яку би не освоїли наркокартелі. Мабуть, найцікавіший і найбільш таємничий їхній винахід – аматорські субмарини.

За декілька десятиліть у латиноамериканській Колумбії виробництво кокаїну стало невіддільною частиною тіньової економіки. Нині сотні тонн білого порошку розлітаються по всьому світові. До найближчих сусідів – переважно океаном.

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У справі логістики колумбійська мафія завжди полюбляла транспорт "з вітерцем". У буремні 90-ті кокаїн до США та Мексики доправлявся потужними катерами. Але у цьому двобої перемогли американські правоохоронці.

Тоді довелося освоювати глибини. Так, 2006 року Берегова охорона США вперше затримала спеціально сконструйований підводний човен.



Підводний човен / Скриншот з відео з ютубу

Гігантські субмарини

А незабаром вже самі колумбійці знайшли ще більшу субмарину. Щоправда, недобудовану. Цей "монстр" міг би спокійнісінько взяти на борт до 200 тонн наркотику.



Величезна колумбійська субмарина / Фото Weaponews

Як майструють наркокораблі

Майструють такі човни таємно і зазвичай на лісових річках. Відстежити корабельні у колумбійських джунглях дуже важко.

Клепають їх із дешевих матеріалів. Обшив корпус рибальського судна пластиком та скловолокном, додав трохи приладів – і кокаїновий "Наутілус" готовий.



Річковий човен / Скриншот з відео

Але навіть такий простий "самохід" коштує не менше мільйона доларів. Та шалені прибутки покриють усе.

Цікаво. Далеко не всі субмарини можуть зануритися повністю через необхідність доступу повітря до двигунів. Тож відчайдухи маскують свої посудини сірою фарбою і моляться, аби прикордонники не помітили їх серед хвиль.

Війна з підводним наркотрафіком триває в регіоні вже багато років. Зусиллями США і країн-партнерів щороку у водах Тихого океану затримують приблизно 300 тонн кокаїну. Та колумбійські картелі відправляють у бій все нові флотилії.

Українські "винахідники"

А поки кокаїнові "боси" гатять мільйони на нову техніку, їхні українські колеги економлять. Тут потрібні випробувані технології. Наприклад, старий бензобак. Саме у ньому мешканець Херсонщини віз в окупований Крим 20 кілограмів канабісу.

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Подорож закінчилася у контрольному пункті "Каланчак". За допомогою ендоскопу "зелені берети" виявили у місткості аж 40 пакунків наркотику. За цінами чорного ринку це понад 5 мільйонів гривень.

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