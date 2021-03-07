Таємні флотилії наркомафії: як ділки освоюють глибини новими таємничими винаходами
На землі, мабуть, не залишилося жодної стихії, яку би не освоїли наркокартелі. Мабуть, найцікавіший і найбільш таємничий їхній винахід – аматорські субмарини.
Джерело:"Кордон.UA" на 24 каналі
За декілька десятиліть у латиноамериканській Колумбії виробництво кокаїну стало невіддільною частиною тіньової економіки. Нині сотні тонн білого порошку розлітаються по всьому світові. До найближчих сусідів – переважно океаном.
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У справі логістики колумбійська мафія завжди полюбляла транспорт "з вітерцем". У буремні 90-ті кокаїн до США та Мексики доправлявся потужними катерами. Але у цьому двобої перемогли американські правоохоронці.
Тоді довелося освоювати глибини. Так, 2006 року Берегова охорона США вперше затримала спеціально сконструйований підводний човен.
Підводний човен / Скриншот з відео з ютубу
Гігантські субмарини
А незабаром вже самі колумбійці знайшли ще більшу субмарину. Щоправда, недобудовану. Цей "монстр" міг би спокійнісінько взяти на борт до 200 тонн наркотику.
Величезна колумбійська субмарина / Фото Weaponews
Як майструють наркокораблі
Майструють такі човни таємно і зазвичай на лісових річках. Відстежити корабельні у колумбійських джунглях дуже важко.
Клепають їх із дешевих матеріалів. Обшив корпус рибальського судна пластиком та скловолокном, додав трохи приладів – і кокаїновий "Наутілус" готовий.
Річковий човен / Скриншот з відео
Але навіть такий простий "самохід" коштує не менше мільйона доларів. Та шалені прибутки покриють усе.
Війна з підводним наркотрафіком триває в регіоні вже багато років. Зусиллями США і країн-партнерів щороку у водах Тихого океану затримують приблизно 300 тонн кокаїну. Та колумбійські картелі відправляють у бій все нові флотилії.
Українські "винахідники"
А поки кокаїнові "боси" гатять мільйони на нову техніку, їхні українські колеги економлять. Тут потрібні випробувані технології. Наприклад, старий бензобак. Саме у ньому мешканець Херсонщини віз в окупований Крим 20 кілограмів канабісу.
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Подорож закінчилася у контрольному пункті "Каланчак". За допомогою ендоскопу "зелені берети" виявили у місткості аж 40 пакунків наркотику. За цінами чорного ринку це понад 5 мільйонів гривень.
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- Раніше у селі Пищевик відпочивали дачники з Маріуполя, а на місцевій фермі розводили фазанів, сомів і навіть папуг. Сьогодні – все по-іншому. Українське село на межі з "русским миром". Втім його мешканці до постійної присутності тут військових так і не призвичаїлись.
- У 2017 році управління по боротьбі з наркотиками Мін'юсту США повідомило: що GPS-трекери взяли на озброєння наркоторговці. При наближенні кораблів Берегової охорони, вони викидали ящики за борт і пізніше виловлювали їх за допомогою сигналу. Україні не відстає. За останні пів року тільки на Волині зафіксовано близько десятка схованок із навігацією.
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