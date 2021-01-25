Таємне голосування збільшить шанси на виключення Дубінського з фракції, – "слуга народу"

США ввели санкції проти українського нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Натомість з фракції його ще не виключили. Це питання планують розглянути згодом. Однак чи підтримають виключення нардепи – наразі можна лише припускати.
Джерело: 24 канал
Нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна зазначила, що Дубінського необхідно виключити з фракції хоча б на час розслідування. Чи вистачить голосів у фракції для такого рішення – невідомо. Однак більше шансів може з'явитись, коли голосування буде таємним.
Цікаво Зеленський прийде на засідання "слуг народу": говоритимуть про Вітренка та Дубінського
Я думаю, якщо голосування буде таємним – більше депутатів підтримає виключення з фракції,
– сказала Бардіна.
За словами Бардіної, завдяки цьому Служба безпеки України зможе провести належне розслідування та вияснити, чи діячі, проти яких ввели санкції у США, втручалися у вибори у США.
Мені здається, пан Дубінський мав би набратись сміливості і самостійно прийняти це рішення. Він міг би сам запропонувати фракції свій вихід з фракції як мінімум на час розслідування,
– запевнила нардепка.
Вона пояснила, що не хочеться, аби фракція взагалі розглядала це питання, адже правильне рішення – очевидне.
Санкції США проти українських діячів / Інфографіка 24 каналу