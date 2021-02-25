Олег Татаров може багато знати про не зовсім позитивну діяльність Офісу Президента. Через це він перебуває на посаді, попри серйозні підозри у махінаціях.

Таку думку висловила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан. Вона зазначила, що єдине пояснення того, що Татарова усіма способами намагаються виправдати, є обізнаність про порушення Офісу Президента.

Читайте також З другої спроби: Татаров не з'явився на засідання суду

За словами Щербан, також для справи Татарова не випадково обрали суддю Шевченкцівського райсуду Києва Володимира Бугіля.

Такі маніпуляції часто трапляються, коли адвокати перед тим, як подати скаргу, вичікують, коли на чергуванні перебуватимуть корисні слідчі судді. Здається, у цьому випадку так і відбулось

– наголосила вона.

На думку юристки, Бугіль не може бути об'єктивним, тому що він є "людиною на гачку Вищої ради правосуддя". Як зазначила Щербан, він також перебуває у дуже хороших стосунках з Андрієм Портновим. Саме це свідчить про неможливість об'єктивного розгляду справи.

До теми Татаров повинен бути в реєстрі люстрованих осіб, – юристка

Щербан припустила, що суд скасує підозру Татарову. За її словами, єдина причина, чому цього не зробили на 2 судових засіданнях – очевидна для суспільства несправедливість.

"В Одесі засудили Сергія Стерненка до 7 років ув'язнення, а тут настільки нахабно й відверто відмазують заступника керівника Офісу Президента", – наголосила вона.

Зокрема, це є небажанням нагнітати несправедливість в судовій системі.

Чи доцільні претензії Татарова до НАБУ

Як зазначила Щербан, Шевченківський райсуд не може й не має права розглядати скаргу Татарова, бо в Антикорупційному суді заявили, що справа підслідна НАБУ та підсудна Антикорупційному суду.

Довідка. Олег Татарова намагається оскаржити вручення йому підозри. Відповідне засідання відбулося 23 лютого в Шевченківському районному суді Києва. Детальніше про це – читайте тут.

За словами юристки, Антикорупційний суд не може до кінця розглянути питання у справі Татарова виключно тому, що туди не передають матеріали.

Зухвало, нахабно, просто не передають документи й власне не передає їх Державне бюро розслідування, у якому ці матеріали наразі перебувають. Це абсолютна незаконність,

– заявила Щербан.

Юристка припустила, що на наступному засіданні у справі, яке відбудеться 5 березня, Генеральна прокуратура офіційно напише судді, що в Татарова був статус адвоката і йому не мали права вручати підозру. Зокрема, саме це й може стати головною підставою для її скасування.

Татаров може багато знати про діяльність Офісу Президента: дивіться відео 24 каналу

Справа Татарова: основне