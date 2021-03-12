Татаров знову пробує скасувати свою підозру, – ЦПК

У Центрі протидії корупції повідомили, що заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров вдруге звернувся до Шевченківського райсуду Києва. Він просить скасувати підозру.

Варто зазначити, що цього не хоче робити жоден суддя. Як зазначили у ЦПК, відмовився навіть максимально одіозний суддя Володимир Бугіль – він запевнив, що підозра є законною.

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У Центрі протидії корупції запевнили, що цього разу – все інакше. Річ у тім, що нове клопотання Татарова потрапило до судді Наталії Аббасової, яка напередодні Нового року відправила під варту ексдепутата Максима Микитася за підозрою у викраденні людини.

А тепер складаємо пазли: слідство вважає, що Татаров відповідав за передачу хабаря посадовцю саме від Микитася. Потім Микитась дав викривальні свідчення на Татарова. Одразу після цього на Микитася повісили викрадення людини,

– написали на сторінці ЦПК.

За їхніми словами, дуже підозрілим є те, що саме суддя, яка "заґратувала" екснардепа у новорічну ніч, буде розглядати питання про скасування підозри Татарову.

"Якщо суддя Аббасова не оголосить собі самовідвід від справи, адже є численні сумніви в неупередженості, то можна сміливо припускати, що це умисна акція Татарова, щоб здихатися підозри через "свою" суддю і закрити справу", – пояснили у ЦПК.

Там наголосили, що робить це все Татаров тоді, коли строки у справі спливли. Навіть попри те, що провадження фактично закрите, Татаров продовжує боятися. "Боїться, що справа може потрапити до Антикорсуду. Ще кілька тижнів тому Татаров був не проти, щоб розслідування продовжили і навіть сам просив цього у письмовій позиції до суду", – зауважили у центрі.

Справа Татарова: коротко