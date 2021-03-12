Татаров знову пробує скасувати свою підозру, – ЦПК
У Центрі протидії корупції повідомили, що заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров вдруге звернувся до Шевченківського райсуду Києва. Він просить скасувати підозру.
Джерело:Центр протидії корупції
Варто зазначити, що цього не хоче робити жоден суддя. Як зазначили у ЦПК, відмовився навіть максимально одіозний суддя Володимир Бугіль – він запевнив, що підозра є законною.
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У Центрі протидії корупції запевнили, що цього разу – все інакше. Річ у тім, що нове клопотання Татарова потрапило до судді Наталії Аббасової, яка напередодні Нового року відправила під варту ексдепутата Максима Микитася за підозрою у викраденні людини.
А тепер складаємо пазли: слідство вважає, що Татаров відповідав за передачу хабаря посадовцю саме від Микитася. Потім Микитась дав викривальні свідчення на Татарова. Одразу після цього на Микитася повісили викрадення людини,
– написали на сторінці ЦПК.
За їхніми словами, дуже підозрілим є те, що саме суддя, яка "заґратувала" екснардепа у новорічну ніч, буде розглядати питання про скасування підозри Татарову.
"Якщо суддя Аббасова не оголосить собі самовідвід від справи, адже є численні сумніви в неупередженості, то можна сміливо припускати, що це умисна акція Татарова, щоб здихатися підозри через "свою" суддю і закрити справу", – пояснили у ЦПК.
Там наголосили, що робить це все Татаров тоді, коли строки у справі спливли. Навіть попри те, що провадження фактично закрите, Татаров продовжує боятися. "Боїться, що справа може потрапити до Антикорсуду. Ще кілька тижнів тому Татаров був не проти, щоб розслідування продовжили і навіть сам просив цього у письмовій позиції до суду", – зауважили у центрі.
Справа Татарова: коротко
- Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми. Мовиться про розкрадання квартир Нацгвардії на понад 80 мільйонів гривень.
- Йому 18 грудня повідомили про підозру.
- Вже через кілька днів, 22 грудня, Офіс генпрокурора забрав справу Олега Татарова з НАБУ та передав до СБУ. Через це йому не змогли обрати запобіжний захід.
- Татаров вже намагався оскаржити підозру, але 5 березня Шевченківський суд Києва не ухвалив рішення на його користь.
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