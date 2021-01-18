Офіс президента рятує Татарова і знищує партнерство з Заходом
Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроєкт, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство з Заходом.
Що робить Офіс президента?
1) з підслідності НАБУ забирають топ-посадовців (натомість завалюючи детективів дрібною корупцією);
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2) підривають конституційність ВАКС (роблячи його спеціальним, а спеціалізованим);
3) дають генпрокурору право забирати справи НАБУ. Зараз Венедіктова прикривається незаконними рішеннями судів, тому ВАКС повертає справи в НАБУ.
4) всі співпрацю НАБУ з закордонними колегами кладуть під офіс генпрокурора.
Це так Офіс президента відреагував на рішення ВАКС, де чорним по білому написано: справа Татарова – бетонна підслідність НАБУ.
Як це рішення може вплинути на співрацю з Заходом?
Крім порятунку Татарова, законопроєкт підриває основні досягнення України у співпраці з МВФ та Західними партнерами.
При чому, саме Зеленський на початку президентства повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС.
Я не знаю, яка роль в цій ініціативі президента, але саме він особисто (а не портновсько-кремлівські функціонери в його офісі) нестиме відповідальність за знищені цим законопроєктом стосунки України і Заходу.
Особливо – стосунки з новообраною адміністрацією в США, в якій відповідальні за Україну (ще до призначення) неодноразово наголошували на критичність збереження антикорупційної інфраструктури.
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Ми легко перевіримо чи ця ініціатива належить Зеленському, чи чергова спланована спецоперація кремлівської агентури в його Офісі.
Якщо навіть після цього Татарова не буде звільнено, значить, кремлівська агентура не просто сидить в офісі президента, вона цим офісом керує.
Джерело: Facebook
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