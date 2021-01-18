Заради порятунку Татарова Офіс президента готує терміновий законопроєкт, яким, знищуючи антикорупційну реформу, розриває партнерство з Заходом.

Що робить Офіс президента?

1) з підслідності НАБУ забирають топ-посадовців (натомість завалюючи детективів дрібною корупцією);

Читайте також Епопея з ліквідацією ОАСК: як нерішучість Зеленського знищує його ж здобутки

2) підривають конституційність ВАКС (роблячи його спеціальним, а спеціалізованим);

3) дають генпрокурору право забирати справи НАБУ. Зараз Венедіктова прикривається незаконними рішеннями судів, тому ВАКС повертає справи в НАБУ.

4) всі співпрацю НАБУ з закордонними колегами кладуть під офіс генпрокурора.

Це так Офіс президента відреагував на рішення ВАКС, де чорним по білому написано: справа Татарова – бетонна підслідність НАБУ.

Як це рішення може вплинути на співрацю з Заходом?

Крім порятунку Татарова, законопроєкт підриває основні досягнення України у співпраці з МВФ та Західними партнерами.

Незалежність НАБУ, підслідність органу топ корупції, конституційність ВАКС, можливість вести міжнародну співпрацю НАБУ і САП (напряму без ГПУ) – це все базові умови співпраці України з Заходом.

При чому, саме Зеленський на початку президентства повернув НАБУ право співпрацювати напряму з міжнародними партнерами і повноцінно запустив ВАКС.

Я не знаю, яка роль в цій ініціативі президента, але саме він особисто (а не портновсько-кремлівські функціонери в його офісі) нестиме відповідальність за знищені цим законопроєктом стосунки України і Заходу.

Особливо – стосунки з новообраною адміністрацією в США, в якій відповідальні за Україну (ще до призначення) неодноразово наголошували на критичність збереження антикорупційної інфраструктури.

Зверніть увагу! Антикорупційний суд зобов'язав повернути справу Татарова антикорупціонерам, – НАБУ

Ми легко перевіримо чи ця ініціатива належить Зеленському, чи чергова спланована спецоперація кремлівської агентури в його Офісі.

Якщо навіть після цього Татарова не буде звільнено, значить, кремлівська агентура не просто сидить в офісі президента, вона цим офісом керує.

Джерело: Facebook