Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров оплатив навчання в університеті США. Згодом виявилось, що проходити курс у Вашингтоні буде він сам.

Що каже Татаров

Це не перша закордонна освіта чиновника. Про це Татаров заявив у телеграмі.

До теми Заступник голови ОП Татаров оплатив навчання у Вашингтоні: вартість

Раніше Татаров закінчив університет у Лондоні та отримав європейську адвокатську ліцензію. За словами політика, він довго готувався до вступу в університет Вашингтону. Після того, як його зарахували на курс публічного адміністрування та політики, перерахував перший платіж у розмірі 9569 доларів.

Після оприлюднення змін мого майнового стану у зв’язку з оплатою навчання за кордоном, ЗМІ задалися питанням за кого ж саме я платив. Щоб уникнути чергових конспірологічних версій, повідомляю, що платив я за себе,

– стверджує політик.

До речі, Татаров вчитиметься онлайн.

Що цьому передувало

Раніше у декларації Татарова з'явилась нова витрата – 269 129 гривень за навчання в американському університеті.

Спочатку було незрозуміло, для кого це навчання, адже у політика є двоє дітей.