Татаров у розпал Майдану отримав нагороду від Януковича, – ЗМІ

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров у розпал Революції Гідності отримав звання "Заслужений юрист України". Таку відзнаку він отримав від Віктора Януковича за особистим поданням Захарченка

Татарова нагородили "за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі".

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На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.



Нагородний лист Олега Татарова



Подання для нагородження Татарова вніс Віталій Захарченко 16 грудня 2013 року. А відповідне звання Татаров отримав уже 22 січня 2014 року.

Справа Татарова: коротко Окрім сумнівних фактів у біографії і роботи в правоохоронних органах часів Януковича, Олег Татаров ще й має підозру у корупції.

Йдеться про справу щодо квартир Національної гвардії й збитки у 81 мільйон гривень.

Колишній власник "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась підтвердив, що раніше Татаров працював в його компанії як "фахівець зі схем".

Напередодні обрання запобіжного заходу Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ. Тому сам запобіжний йому не обрали.

Щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової відкрили кримінальне провадження за можливе незаконне втручання у розслідування.