Татаров у розпал Майдану отримав нагороду від Януковича, – ЗМІ

18 лютого 2021 , 17:16
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Джерело:

"Схеми"

Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров у розпал Революції Гідності отримав звання "Заслужений юрист України". Таку відзнаку він отримав від Віктора Януковича за особистим поданням Захарченка

Татарова нагородили "за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі".

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На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.

Нагородний лист Олега Татарова


Подання для нагородження Татарова вніс Віталій Захарченко 16 грудня 2013 року. А відповідне звання Татаров отримав уже 22 січня 2014 року.

Важливо! Татаров – люстрований чиновник із керівних органів МВС часів Януковича. У часи Майдану він регулярно розповідав, що майданівці самі в себе стріляли, а зброї у правоохоронців не було. Його біографію читайте за цим посиланням.

Справа Татарова: коротко

  • Окрім сумнівних фактів у біографії і роботи в правоохоронних органах часів Януковича, Олег Татаров ще й має підозру у корупції.
  • Йдеться про справу щодо квартир Національної гвардії й збитки у 81 мільйон гривень.
  • Колишній власник "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась підтвердив, що раніше Татаров працював в його компанії як "фахівець зі схем".
  • Напередодні обрання запобіжного заходу Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ. Тому сам запобіжний йому не обрали.
  • Щодо генпрокурорки Ірини Венедіктової відкрили кримінальне провадження за можливе незаконне втручання у розслідування.