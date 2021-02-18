Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров у розпал Революції Гідності отримав звання "Заслужений юрист України". Таку відзнаку він отримав від Віктора Януковича за особистим поданням Захарченка

Татарова нагородили "за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі".

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На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.



Нагородний лист Олега Татарова



Подання для нагородження Татарова вніс Віталій Захарченко 16 грудня 2013 року. А відповідне звання Татаров отримав уже 22 січня 2014 року.

Важливо! Татаров – люстрований чиновник із керівних органів МВС часів Януковича. У часи Майдану він регулярно розповідав, що майданівці самі в себе стріляли, а зброї у правоохоронців не було. Його біографію читайте за цим посиланням.