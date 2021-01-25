Татаров проти Микитася: як відбувається боротьба за мільярди

Ще 2 місяці тому Олега Татарова ще ніхто не знав. Але потім він став дуже цінним для Офісу Президента: не лише через свою посаду чи світоглядну близькість.

Джерело: "Наші гроші" на 24 каналі

А тому що він забезпечує доступ до кількох потужних активів, з цінником у 10 мільярдів. Мовиться про активи Микитася.

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Ключі до мільярдів

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив заступником глави Офісу Президента рупора МВС часів Євромайдану Олега Татарова.

Він повинен був опікуватися питаннями правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини. Татаров працював при міністрі Віталію Захарченку – заступником начальника Головного слідчого управління МВС. Також він керував у кримінальному провадженні проти "Автомайдану" та активістів "Євромайдану".



Олег Татаров / Фото Credence

У 2014 році він був одним із перших, кого люстрували. Після люстрації зайнявся адвокатською діяльністю, зокрема, його клієнтом був народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.

Подарунок для Укрбуду

Врешті-решт, Татарова наздогнало минуле. Справу щодо роботи на будівельну компанію Укрбуд можна вважати історією успіху навіть не НАБУ, а самої антикорупційної реформи.

Колись військова частина Національної гвардії була більшою. Але потім гвардійці віддали Укрбуду частину своєї землі за дуже простої умови. Коли будинок зведуть – вони отримають частину квартир. Виглядало як хороший план:

по перше, квартири;

по-друге, менше плацу підмітати.

Але під час будівництва Укрбуд запропонував замість квартир в центрі – інші, на межі Києва. Керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодився. Нові квартири були дешевші загалом на 80 мільйонів гривень. Фактично, Нацгвардія руками Аллерова подарувала ці 80 мільйонів Укрбуду.



Юрій Аллеров / Фото Shutterstock

Це потрібно було офіційно підкріпити документами. Укрбуд знайшов "експертів", які порахували: на околиці – дорожче. НАБУ почало слідство: затримало власника Укрбуду Максима Микитася, його топ-менеджмент, керівника Нацгвардії, експертів-оцінювачів. Тією справою проходило 7 осіб:

4 посадових осіб Укрбуду і "УкрбудДіволопмента";

3 посадові особи Національної гвардії.

Затриманий Микитась розповів НАБУ, що фальсифікацію однієї з експертиз йому організовував його юрист Олег Татаров. Бо ж не буде власник будівельної імперії сам домовлятись про підробки.

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За словами Микитася, Татаров домовився з "експертом", щоб той намалював потрібні цифри. Той "експерт" колись був у Татарова аспірантом. Йому за висновок подарували паркомісце десь за 20 тисяч доларів. Це все було ще у 2017 році.

Поки слідство вийшло на Татарова, він з посередника у розв'язанні питань піднявся до заступника керівника Офісу Зеленського. І коли НАБУ і САП нарешті прийшли за ним – відкрився портал в пекло.

Операція "Захистити Татарова"

Офіс Президента зробив все, щоб захистити свого клерка. Його справу забрали у НАБУ, вигнали прокурорів, які вели слідство. Офіс Зеленського бився за Татарова, випалюючи закон та здоровий глузд.



НАБУ / Фото Flickr

В ОП одночасно говорили щось типу: "Татаров просто юрист, він нічого не означає" і бились за нього, ніби він запатентував "95 квартал".

На вагу золота

Є гіпотеза, що він не просто цінний. Після розвалу Укрбуду і посадки Микитася він – на вагу золота. У 2014 році заступника Головного слідчого управління МВС Олега Татарова звільнили. ГСУ терорило майданівців, а сам Татаров ще й був головою цих репресій.

Татаров пішов з міліції "голий – босий". В його декларації – квартира на Троєщині та клаптик землі і все, навіть автомобіля немає. Тоді він потрапив до Укрбуду. Але не просто потрапив і не прийшов за випадковим оголошенням. Татарова взяв на роботу безпосередньо власник компанії – Микитась.

Нові схеми

На момент появи Татарова, Укрбуд – це невелика за столичними мірками будівельна компанія. У її портфоліо – лише 5 зведених будинків. І, що важливо, тоді Укрбуд не будує під державні замовлення. Будівельна компанія домовляється з держорганом, отримує його землю.

Віддає за землю декілька відсотків квартир. Будівельних компаній багато, а землі мало. Тому, щоб отримати такий клаптик, за чутками, треба відкатити керівництву держструктури. Це просто, якщо ділянка одна.

А якщо все планується системно, надовго, то існує традиція, за якою держорган, неофіційно звісно, ще до передачі землі делегує до забудовника свою довірену людину. І вона приглядає, щоб все працювало правильно.



Олег Татаров / Фото МЗС України

Така людина займає у забудовника якусь впливову позицію, з якої зручно спостерігати. Не клерк, не директор, а щось посередині – типу заступник керівника, радник керівника чи очільник юридичного напрямку. Татаров звільнився з МВС, його попросили призначити в Укрбуд, на яку посипались замовлення від МВС.

Найбільший замовник Укрбуду

Одразу після приходу Татарова Укрбуд отримує від міністерства внутрішніх справ 7 ділянок землі на 7 будинків. За 2 роки – МВС стає найбільшим замовником Укрбуду. А компанія відночас "віджирається" на цих замовленнях від простої будівельної компанії до справжнього гіганта.

Вона проростає в інші держоргани, інші контракти і величезну кількість сумнівних, але грошовитих схем. Ще є схеми, в які окремо проростає особисто Максим Микитась. Зараз адвокати Татарова описують його роль дуже м'яко: "Надавав юридичні послуги".

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Але всі розуміють, що посада "керівник юридичного департаменту корпорації"передбачає глибоку обізнаність у всіх процесах. Це не просто "юридичні послуги". За посадою через нього мали проходити:

► усі угоди, як офіційні так і реальні;

► усі проблеми юридичного характеру;

► усі розв'язання цих проблем.

В цей період трапляється епізод із "порішати для Микитася з експертом" у питанні квартир з Нацгвардії. Паралельно Татаров обростає нерухомістю Укрбуда. За словами Микитася, отримував він цю нерухомість з великим дисконтом. Татаров переконував, все брав за ринковими цінами.

Татаров покинув своє "гніздо"

У 2018 році Татаров покинув Укрбуд, принаймні офіційно. Він повернувся до адвокатської діяльності і грав на одному боці з Портновим у справі Стерненка.

Важливо, що весь цей час НАБУ вело слідство. На початку 2019 року затримали Микитася і 2 топ-менеджерів Укрбуду. До Татарова слідство ще не дійшло. Він як адвокат, зібрався захищати не Микитася, а топ-менеджерів Якусевича і Майбороду. Татаров відбив їх від ув'язнення і усі ці роки розслідування вони проводять на волі.



Максим Микитась / Фото "Гордон"

Підопічні Татарова, Якусевич і Майборода вийшли під скромні застави. Великі проблеми лише були у Микитася. На початок 2020 року диспозиція вже відповідна:

► Є Татаров – людина, яка за попередньою діяльністю мала б знати всі юридичні деталі роботи Укрбуду.

► Є 2 колишні топ-менеджери, з якими Татаров раніше працював, а тепер їхній адвокат. Вони теж багато знають і мають відкритий конфлікт з Микитасем.

► Є Микитась, який сидить.

► І є активи корпорації Укрбуд і Микитася. Корпорація розвалюється і ці активи рвуть всі, хто може.

Хороша стартова позиція для обізнаної у справах компанії людини. Особливо якщо додати ще нюанс. У квітні 2020 року вже публічно говорять про призначення Татарова заступником керівника Офісу Президента Єрмака. Це свідчить, що перемовини між Татаровим і Єрмаком вже були. Вони, попри всі протести і звернення до Зеленського, завершились призначенням Татарова.

У червні 2020 року новостворена фірма "Дейрінг кепітал" без жодного будівельного досвіду попросила Київраду виділити їй 1,5 гектари землі, щоб поставити там багатоповерхівку. Під цю контору прогнулася київська будівельна бюрократія. Менш, ніж за 2 місяці документи на 1,5 гектари землі відбулись усі кола пекла Київради.

Фірма тестя Татарова прописана за адресою, де у Татарових нерухомість: Антоновича, 131. Партнером тестя Татарова у цій фірмі є Людмила Міщенко. Їй 60 років і вона прописана в Донецьку. Це все, що про неї відомо. Але вона записана власницею лише 2 фірм:

в одній – з тестем Татарова;

в іншій – з Валерієм Міщенко.

Легендарний київський довгобуд

У Подільсько-Воскресенський міст – легендарний київський довгобуд – за останні 6 років вклали приблизно 7 мільярдів комунальних гривень. Генеральний підрядник, який "обробляє" всі ці мільярди – фірма "Еко-буд-трейд". Цю "контору" навіть складно було назвати будівельною. Її основна задача – витягати якомога більше грошей з бюджету, потім якомога більше лишити собі, а на решту знайти реальних підрядників.

Достеменно було невідомо, хто за ним стоїть, адже фірма була оформлена на "підставних". Влітку журналісти з'ясували, що компанію контролював Денис Комарницький – ексфункціонер мера Черновецького. На файлах з його офісу знайшлись і таємні плани про майбутнє партнерство з Микитасем.

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Нещодавно і сам Микитась підтвердив – влітку 2019 року нібито справді віддав Комарницького майже 2 мільйони доларів і отримав 45% "Еко-Буд-Трейду". Тільки після оформлення Микитась несподівано для себе поїхав у СІЗО. Топ-менеджери виявились не такими вже і друзями. А їхнім адвокатом став колишній керівник юрдепартаменту.

Подарунок від ноунейма

В жовтні 2020 року, через 2 місяці після приходу Татарова до ОП, частка Микитася, опинилася у Валерія Міщенка. "Ноунейм" просто подарував Міщенку свою частину, вартістю майже 2 мільйони доларів.

Журналісти додзвонились до "ноунейма". Він заявив, що не може нічого сказати щодо цього "припадку" щедрості: "Питайте у Валерія". Також журналісти додзвонились до Міщенка. Він запевнив, що в жодному разі не представляє Татарова, діє винятково самостійно.

Не бізнес, а політика

У те, що Міщенко самостійний гравець можна було б повірити, якби мовилось про щось рівня 1,5 гектарів, на які зайшов тесть Татарова. Але об'єкти рівня Подільсько-Воскресенського мосту, де від нулів у сумах паморочиться голова – це не бізнес, а політика.

Ба більше, що "Еко-Буд-Трейд" це вже не лише міст, а ще й контракт на будівництво Великої окружної дороги в Києві. Для розуміння масштабу: перший транш у третину мільярда для початку будівництва компанія вже від міста отримала. І навряд цим обмежиться. Саме так і працюють політичні корупційні годівниці.

Ще один об'єкт Микитася

Є ще один об'єкт з мільярдними контрактами, який теж був у Микитася – це фірма "Укрбудмонтаж". Компанія була записана на дружину Микитася і з 2017 року сиділа на величезних ядерних державних підрядах.



Максим Микитась / Фото Hromadske

Вона будувала спецоб'єкти для Енергоатому і Чорнобильської АЕС. Останні 2 мільярда гривень від Чорнобильської АЕС "Укрбудмонтаж" отримав влітку 2019 року на роботи по саркофагу станції. Десь тоді ж у Микитася почалися серйозні проблеми:

дружина з бенефіціарів зникла;

власників декілька разів змінили;

в результаті формально записали фірму на одного з її працівників.

Навесні 2020 року десь під переговори Татарова з Офісом Президента в цій фірмі теж виринає Міщенко. І знову – фактично подарунок, тільке інакше, надійніше оформлений. Частка в компанії, яка отримала держзамовлень на 3 мільярди, коштувала Міщенку 250 тисяч гривень.

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Теоретично, Міщенко може представляти інтереси будь-кого, хто має достатньо політичного впливу, щоб із цими потоками впоратись. Але всі ці переписування компаній просто неможливі без топ-менеджерів самого Микитася, яких Татаров витягав з судів і до яких належить сам.