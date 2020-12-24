Відсторонення не завада: Татаров продовжує працювати заступником глави ОП
Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров перебуває під слідством Національного антикорупційного бюро. Однак продовжує працювати, попри написану заяву про відсторонення.
Оле Татаров поблизу будівлі Вищого антикорупційного суду, який 24 грудня не зміг обрати йому запобіжний захід, прокоментував свою зайнятість "Громадському".
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Я працюю заступником голови Офісу Президента, ніхто мене не звільняв,
– заявив Татаров.
За його словами, рішення обмежити його комунікацію з певними правоохоронними органами прийняли для уникнення конфлікту інтересів.
Татаров додав, що "в межах своїх повноважень він і не спілкувався з ними".
Справа Олега Татарова: що треба знати
- Його підозрюють у причетності до розкрадання майна Нацгвардії.
- В Офісі Президента 21 грудня повідомили, що Татаров написав заяву про тимчасове призупинення повноважень, "щоб уникнути конфлікту інтересів і задовольнити суспільний запит".
- У ніч на 24 грудня Офіс генерального прокурора передав справу, в якій Татарову оголосили підозру в хабарництві, з НАБУ до Служби безпеки України.
- Вищий антикорупційний суд відклав засідання на 28 грудня.
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