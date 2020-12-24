Справу щодо заступника глави Офісу Президента Олега Татарова передали до СБУ. Сам посадовець стверджує, що готовий до будь-якого відкритого та публічного судового процесу.

Реакція Татарова

Заступник глави ОП відреагував на інформацію ЗМІ про те, що судове засідання може не відбутись через передачу справи до СБУ. Про це Татаров заявив у телеграмі.

Важливо Справу Татарова Офіс генпрокурора забрав у НАБУ: що далі

Моя позиція незмінна. Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу за участю журналістів, тому що вже 3 тижні вимагаю від НАБУ представити суспільству хоч один доказ моєї будь-якої протиправної діяльності,

– написав політик.

Зверніть увагу! Офіс генпрокурора забрав справу Татарова та передав її до СБУ. Прокуратуру зобов'язали зробити це через рішення Печерського райсуду Києва. У НАБУ розкритикували рішення, адже вважають, що розглядати їхні справи має повноваження тільки Вищий антикорупційний суд.

Справа Татарова: коротко