Готовий до публічного судового процесу, – Татаров про передачу справи до СБУ
Справу щодо заступника глави Офісу Президента Олега Татарова передали до СБУ. Сам посадовець стверджує, що готовий до будь-якого відкритого та публічного судового процесу.
Реакція Татарова
Заступник глави ОП відреагував на інформацію ЗМІ про те, що судове засідання може не відбутись через передачу справи до СБУ. Про це Татаров заявив у телеграмі.
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Моя позиція незмінна. Я готовий до будь-якого відкритого і публічного судового процесу за участю журналістів, тому що вже 3 тижні вимагаю від НАБУ представити суспільству хоч один доказ моєї будь-якої протиправної діяльності,
– написав політик.
Справа Татарова: коротко
- Татаров може бути причетним до схеми про розкрадання квартир Нацгвардії. Справа стосується 81 мільйона гривень.
- Ймовірно, Татаров виступав посередником при передачі хабаря, адже, можливо, написав позитиву експертизу на користь компанії-забудовника.
- 18 грудня політику оголосили про підозру, а 21 грудня він прийшов до НАБУ на допит.
- Згодом, за інформацією ЗМІ, посадовець написав заяву на припинення своїх повноважень в Офісі Президента.
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