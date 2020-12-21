Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров прийшов у НАБУ за повісткою про виклик. Політика підозрюють у причетності до незаконної схеми щодо заволодіння квартирами Нацгвардії. Втім, сам Татаров запевняє, що прийшов у бюро з власної ініціативи.

Татарова викликали у НАБУ

Про те, що Татаров прийшов у Національне антикорупційне бюро у телеграмі повідомив Центр протидії корупції.

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Заступник глави Офісу президента Олег Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро за повісткою про виклик. Прийшов у супроводі адвокатів,

– мовиться у повідомленні.

Що сказав Татаров

За словами заступника керівника ОП, у НАБУ його не викликали – посадовець прийшов з власної ініціативи.

"У НАБУ немає жодного прямого або непрямого доказу. На мій погляд, все це є домислами, які НАБУ "обміняло" на свободу одного з підозрюваних. Надавши цю свободу в обмін на обмову іншої людини", – наголосив Татаров.

У фальсифікації справи він звинуватив керівника НАБУ Артема Ситника. Крім того, Татаров заявив, що доведе свою невинуватість правовими методами.

У чому підозрюють чиновника