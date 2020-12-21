Татаров прийшов на допит у НАБУ
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров прийшов у НАБУ за повісткою про виклик. Політика підозрюють у причетності до незаконної схеми щодо заволодіння квартирами Нацгвардії. Втім, сам Татаров запевняє, що прийшов у бюро з власної ініціативи.
Татарова викликали у НАБУ
Про те, що Татаров прийшов у Національне антикорупційне бюро у телеграмі повідомив Центр протидії корупції.
До теми Ситник відреагував на оголошення підозри Татарову: що сказав чиновник
Заступник глави Офісу президента Олег Татаров прийшов до Національного антикорупційного бюро за повісткою про виклик. Прийшов у супроводі адвокатів,
– мовиться у повідомленні.
Що сказав Татаров
За словами заступника керівника ОП, у НАБУ його не викликали – посадовець прийшов з власної ініціативи.
"У НАБУ немає жодного прямого або непрямого доказу. На мій погляд, все це є домислами, які НАБУ "обміняло" на свободу одного з підозрюваних. Надавши цю свободу в обмін на обмову іншої людини", – наголосив Татаров.
У фальсифікації справи він звинуватив керівника НАБУ Артема Ситника. Крім того, Татаров заявив, що доведе свою невинуватість правовими методами.
У чому підозрюють чиновника
- Заступника керівника ОП Татарова підозрюють у причетності до справи щодо розкрадання квартир Національної гвардії. Збитки державі у цьому провадженні становлять 81 мільйон гривень.
- Фігурант справи забудовник Максим Микитась заявив, що саме Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.
- 18 грудня НАБУ повідомило Татарову підозру у причетності до корупції.
- Ввечері того ж дня в Офіс Президента прийшли фахівці бюро. Втім, їх не впустили, бо питання представників НАБУ, мовляв, виходило за межі законних процедур.
- Сам Татаров запевняє, що підозра від НАБУ пов'язана з тим, що Ситник "зводить особисті рахунки".
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