Татаров приїхав в Офіс Президента, попри усунення з посади, – Бутусов
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров 21 грудня приїхав в ОП, де продовжив роботу на своєму робочому місці. Це попри те, що напередодні він написав заяву про призупинення службових повноважень.
Татаров не може приймати рішення щодо припинення своїх повноважень в ОП. Це може робити лише президент або керівник ОП, повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці.
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Татаров продовжує роботу в ОП
За словами Бутусова, після оголошення підозри Татаров "передав повноваження з контролю за НАБУ іншому заступнику голови ОП Андрію Смирнову. Однак зберіг повноваження з контролю всіх інших правоохоронних органів".
В Офісі Президента Татаров був у нібито важливій справі.
У понеділок ввечері на екстреному засіданні Кабмін призначив головою ДФС Вадима Мельника, кандидатуру якого підтримав в ОП Татаров. У них виявилася давня історія знайомства з часів Януковича, коли Мельник займав пост начальника управління з розслідування особливо важливих справ ДФС,
– сказав Бутусов.
Він додав, що Офіс Президента досі не взяв на себе відповідальність за звинувачення у корупції одного з найближчих співробітників президента Володимира Зеленського. Крім того, структура, мовляв, не приймає жодних рішень про усунення підозрюваного в корупції з посади.
У чому підозрюють Татарова
- 18 грудня НАБУ повідомило Татарову підозру у причетності до корупційної схеми щодо розкрадання квартир Нацгвардії.
- За даними слідства, чиновник написав позитиву експертизу на користь компанії-забудовника.
- Однак Татаров запевняє, що підозра від НАБУ пов'язана з тим, що керівник бюро Артем Ситник "зводить особисті рахунки".
- 21 грудня підозрюваний прийшов у НАБУ за повісткою про виклик. Однак сам чиновник заявив, що його візит пов'язаний з власною ініціативою.
- Після того Татаров написав заяву про припинення своїх повноважень в Офісі Президента.
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