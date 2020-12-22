Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров 21 грудня приїхав в ОП, де продовжив роботу на своєму робочому місці. Це попри те, що напередодні він написав заяву про призупинення службових повноважень.

Татаров не може приймати рішення щодо припинення своїх повноважень в ОП. Це може робити лише президент або керівник ОП, повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Татаров продовжує роботу в ОП

За словами Бутусова, після оголошення підозри Татаров "передав повноваження з контролю за НАБУ іншому заступнику голови ОП Андрію Смирнову. Однак зберіг повноваження з контролю всіх інших правоохоронних органів".

В Офісі Президента Татаров був у нібито важливій справі.

У понеділок ввечері на екстреному засіданні Кабмін призначив головою ДФС Вадима Мельника, кандидатуру якого підтримав в ОП Татаров. У них виявилася давня історія знайомства з часів Януковича, коли Мельник займав пост начальника управління з розслідування особливо важливих справ ДФС,

– сказав Бутусов.

Він додав, що Офіс Президента досі не взяв на себе відповідальність за звинувачення у корупції одного з найближчих співробітників президента Володимира Зеленського. Крім того, структура, мовляв, не приймає жодних рішень про усунення підозрюваного в корупції з посади.

У чому підозрюють Татарова