Татаров повинен бути в реєстрі люстрованих осіб, – юристка

У Шевченківському райсуді Києва намагалися оскаржити підозру заступнику голови Офісу Президента. Водночас матеріали підозри щодо Олега Татарова не бачили, а питання щодо заборони його призначення – ігнорують.

Таку думку висловила юристка Тетяна Козаченко. Вона зазначила, що питання щодо Татарова ігнорували, адже його не тільки не звільнили, а ще призначили на посаду.

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"Татаров ніколи не міг бути призначений на посаду в адміністрацію президента. Він особа, яка підпадає під заборону. Це особа, яка повинна бути в реєстрі люстрованих осіб", – наголосила Козаченко.

Татаров не просто недоброчесний, він частина злочинної влади, що багато років просто "роз'їдала" країну,

– сказала юристка.

У чому полягає проблема щодо Татарова

Вищий антикорупційний суд звернувся до очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової щодо з'ясування того, куди поділи матеріали у справі Татарова.

За останніми подіями щодо заступника голови ОП, є очевидний факт – значить він потрібен комусь "вище", вважає юристка. Козаченко зауважила, що наразі державні органи не можуть розібратися у повноваженнях і борються між собою.

"Поки держава не наведе кадрову політику, надалі будуть приймати не юридичні, а політичні рішення, які не можливо коментувати", – переконана Тетяна Козаченко.

Вона зазначила, що наразі у справі Татарова показують на проблему конкретної особи, але не особа створила проблему, а її призначили та утримують люди, які потребують її послуг.

Що відомо про справу Олега Татарова