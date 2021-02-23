Татаров повинен бути в реєстрі люстрованих осіб, – юристка
У Шевченківському райсуді Києва намагалися оскаржити підозру заступнику голови Офісу Президента. Водночас матеріали підозри щодо Олега Татарова не бачили, а питання щодо заборони його призначення – ігнорують.
Джерело:24 канал
Таку думку висловила юристка Тетяна Козаченко. Вона зазначила, що питання щодо Татарова ігнорували, адже його не тільки не звільнили, а ще призначили на посаду.
До теми Схема передачі справ Татарова та Дубневичів схожа: що вирішить суд
"Татаров ніколи не міг бути призначений на посаду в адміністрацію президента. Він особа, яка підпадає під заборону. Це особа, яка повинна бути в реєстрі люстрованих осіб", – наголосила Козаченко.
Татаров не просто недоброчесний, він частина злочинної влади, що багато років просто "роз'їдала" країну,
– сказала юристка.
У чому полягає проблема щодо Татарова
За останніми подіями щодо заступника голови ОП, є очевидний факт – значить він потрібен комусь "вище", вважає юристка. Козаченко зауважила, що наразі державні органи не можуть розібратися у повноваженнях і борються між собою.
"Поки держава не наведе кадрову політику, надалі будуть приймати не юридичні, а політичні рішення, які не можливо коментувати", – переконана Тетяна Козаченко.
Вона зазначила, що наразі у справі Татарова показують на проблему конкретної особи, але не особа створила проблему, а її призначили та утримують люди, які потребують її послуг.
Що відомо про справу Олега Татарова
- Олега Татарова, заступника керівника Офісу Президента – підозрюють у причетності до корупційних схем. Мовиться про оборудки з ексочільником "Укрбуду" Максимом Микитасем.
- У грудні 2020 року Печерський суд Києва вирішив передати справу Татарова від НАБУ до ДБР. Згодом Офіс генпрокурора віддав її Службі безпеки України.
- Проти генпрокурорки Ірини Венедіктової відкрили кримінальне провадження за ймовірне незаконне втручання у розслідування.
Поділитися новиною