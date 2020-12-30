Татаров покинув ВАКС під обурені вигуки демонстрантів: фото, відео
Суд 30 грудня вкотре не обрав запобіжний захід Олегу Татарову. Через це заступник керівника Офісу Президента покидав будівлю ВАКС в диму та під обурені вигуки протестувальників.
Татаров вийшов із ВАКС
Демонстранти вимагали взяти чиновника під варту та вигукували "Ганьба" і "Стоп Татаров". Про це повідомляє 24 канал.
Читайте також МВС має конфлікт інтересів у справі Татарова, – юристка
Коли чиновник вийшов із Вищого антикорупційного суду, учасники мітингу біля будівлі запалили фаєри і димові шашки.
На запитання журналістів Татарову про те, коли йому скасують підозру, той відповів, що це складно спрогнозувати.
Офіс Генпрокурора не може подати клопотання про скасування підозри,
– сказав Татаров.
Вкінці заступник керівника ОП привітав мітингувальників та журналістів з Новим роком та пішов до автомобіля.
Татаров вийшов із будівлю суду: відео
Олег Татаров вийшов із суду під обурені вигуки протестувальників / Фото Олега Климчука для 24 каналу
Справа Татарова: головне
- Заступника керівника ОП підозрюють у причетності до корупції. Мовиться про схему із незаконним привласненням квартир Нацгвардії. Збитки для держави становили понад 81 мільйон гривень.
- Фігурант справи забудовник Максим Микитась заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.
- 18 грудня Татарову оголосили підозру.
- Офіс генпрокурора забрав справу у НАБУ та передав до Служби безпеки України. У Національному антикорупційному бюро назвали такі дії безпрецедентним втручанням у розслідування.
- 29 грудня Татарову не змогли обрати запобіжний захід, бо прокурори не прийшли до зали суду.
- 30 грудня суд не обрав запобіжний захід чиновнику, бо "підозра була необґрунтована".
Поділитися новиною