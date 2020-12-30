Суд 30 грудня вкотре не обрав запобіжний захід Олегу Татарову. Через це заступник керівника Офісу Президента покидав будівлю ВАКС в диму та під обурені вигуки протестувальників.

Татаров вийшов із ВАКС

Демонстранти вимагали взяти чиновника під варту та вигукували "Ганьба" і "Стоп Татаров". Про це повідомляє 24 канал.

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Коли чиновник вийшов із Вищого антикорупційного суду, учасники мітингу біля будівлі запалили фаєри і димові шашки.

На запитання журналістів Татарову про те, коли йому скасують підозру, той відповів, що це складно спрогнозувати.

Офіс Генпрокурора не може подати клопотання про скасування підозри,

– сказав Татаров.

Вкінці заступник керівника ОП привітав мітингувальників та журналістів з Новим роком та пішов до автомобіля.

Татаров вийшов із будівлю суду: відео

Олег Татаров вийшов із суду під обурені вигуки протестувальників / Фото Олега Климчука для 24 каналу

Справа Татарова: головне