Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров 21 грудня написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків. Того ж дня він прийшов у НАБУ за повісткою про виклик.

Татров вирішив тимчасово припинити свої обов'язки через істотний суспільний резонанс. Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, пише "Українська правда".

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Як зазначив Подоляк, Татаров вирішив піти у тимчасову відставку для уникнення маніпулятивних трактувань. За його словами, це допоможе уникнути конфлікту інтересів і будь-якого тиску на правоохоронні органи.

Через істотний суспільний резонанс і для уникнення будь-яких маніпулятивних трактувань, заступник глави ОПУ Олег Татаров написав заяву на ім'я безпосереднього керівника про тимчасове призупинення виконання його службових обов'язків,

– пояснив Подоляк.

Подоляк розповів, що Татаров буде захищатися як приватна особа. Він додав, що тепер обов'язки Татарова мають передати іншій посадовій особі.

Татаров прийшов у НАБУ

Зауважимо, що 21 грудня Олег Татаров прийшов у НАБУ за повісткою про виклик. Політика підозрюють у причетності до незаконної схеми щодо заволодіння квартирами Нацгвардії.

Зауважимо, 18 грудня НАБУ повідомило Татарову підозру у причетності до корупції. Ввечері того ж дня в Офіс Президента прийшли фахівці бюро. Втім, їх не впустили, бо питання представників НАБУ, мовляв, виходило за межі законних процедур.

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У чому підозрюють Татарова

Олега Татарова підозрюють у причетності до справи щодо розкрадання квартир Національної гвардії. Тоді збитки державі у цьому провадженні становили 81 мільйон гривень.

Фігурант справи забудовник Максим Микитась заявив, що саме Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.

Більше про справу проти Олега Татарова – читайте у матеріалах 24 каналу.