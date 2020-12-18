НАБУ і САП 18 грудня повідомили, що оголосили про підозру заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову. Втім політолог Володимир Фесенко вважає, що Татаров може й залишитися на своїй посаді, якщо протягом новорічних свят зменшиться резонанс навколо скандалу.

Татарову закидають участь в зухвалій афері з землями Нацгвардії, за яку вже затриманий і дає свідчення головний фігурант справи – забудовник Максим Микитась. Більше про це – у матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Татарову повідомили про підозру

Сам Татаров на повідомлення Антикорупційного бюро відреагував традиційно – звинуваченнями.

Кілька тижнів Татарова нібито намагалися врятувати від підозри

До сьогодні виглядало так, ніби заступника Андрія Єрмака намагаються врятувати. Напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова замінила прокурорів, які збирались вручити Татарову підозру, і 3 тижні її не підписувала.

Сам Татаров переконував усіх, що навіть не думає про звільнення. Офіс Зеленського також відмовчується. А скандальний суддя Печерського суду Сергій Вовк взагалі ухвалив забрати справу Татарова в НАБУ і передати в ДБР. Тримаються за Татарова в ОП, попри скандал, не випадково.

Зараз це виглядає, як певна гучна інформаційна кампанія щодо Татарова. Але реальний судовий процес почнеться тільки після того, як йому вручать підозру. Це тільки початок всієї справи,

– зазначив політолог Тарас Семенюк.

За словами активістів, підозру Татарову вручили під тиском уваги ЗМІ та антикорупційних активістів.

На те, що фактично другу за статусом людину в Офісі Президента тепер офіційно підозрюють у корупції у Володимира Зеленського, який обіцяв нульову толерантність до неї, поки не відреагували.

Фесенко: Татаров може й залишитись в Офісі Президента

За словами політолога Володимира Фесенка, якщо ця чинна напруга, ланцюжок проблем протягом новорічних свят якось "заглохне" і не буде такого резонансу, то Татаров може залишитися на посаді.

"Якщо не дай Бог для Татарова конфлікт продовжиться, тоді лише питання часу, коли його звільнять", – зауважив він.

Проте на антикорупційні війни в Україні відреагувало авторитетне американське видання Bloomberg.

Зверніть увагу Зеленський втрачає авторитет і програє боротьбу з корупцією, – ЗМІ

"Лідера України ламає система, яку він присягнувся зруйнувати" – статтю з таким промовистим заголовком опублікували у номері за 18 грудня.

Видання зазначає, що при Зеленському країною, як і раніше: