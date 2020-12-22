Татаров може тиснути на свідків та правоохоронців у справі, – юристка
Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров може залучати різні механізми впливу на суд у справі щодо нього. Ймовірно, він буде тиснути на свідків та правоохоронців.
Татаров продовжує курувати ДБР та має тісні зв'язки з Офісом Генпрокурора. Через це є ризик, що його справу можуть блокувати, аби не спрямовувати її до суду. Про це повідомила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан в ефірі 24 каналу.
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За її словами, першочергово можуть впливати на Антикорупційний суд. Щербан заявила, що для судового органу це буде своєрідним випробуванням, адже Татаров був людиною, яка вирішувала проблеми Офісу Президента з Конституційним Судом.
Маніпуляції у справі Татарова
На думку юристки, Офіс Президента здійснив деякі маніпуляції у справі Татарова. Попри публічні звинувачення та претензії до нього, він досі обіймає посаду.
Це надважлива посада, яка дає широкі можливості впливу на судову та правоохоронну систему,
– наголосила вона.
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За словами юристки, в Офісі Президента заявили, що нібито Татаров тимчасово зупинив свої повноваження. Однак юридично такої процедури немає. Щербан розповіла, що є лише 2 шляхи, згідно з якими Татарова можна усунути від виконання обов'язків: відсторонення або звільнення.
"Ніякої зупинки повноважень не існує, тому це маніпуляція, – повідомила юристка.
Чи має справа перспективу
Щербан заявила, що з юридичного погляду справа Татарова має перспективу, адже детективи зафіксували докази, а Максим Микитась дав викривальні покази.
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Однак, бажання політичної волі перебуває під питанням. Юристка додала, що для цього важливо, аби суспільство здійснювало тиск на перебіг справи.
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