Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров може залучати різні механізми впливу на суд у справі щодо нього. Ймовірно, він буде тиснути на свідків та правоохоронців.

Татаров продовжує курувати ДБР та має тісні зв'язки з Офісом Генпрокурора. Через це є ризик, що його справу можуть блокувати, аби не спрямовувати її до суду. Про це повідомила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан в ефірі 24 каналу.

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За її словами, першочергово можуть впливати на Антикорупційний суд. Щербан заявила, що для судового органу це буде своєрідним випробуванням, адже Татаров був людиною, яка вирішувала проблеми Офісу Президента з Конституційним Судом.

Маніпуляції у справі Татарова

На думку юристки, Офіс Президента здійснив деякі маніпуляції у справі Татарова. Попри публічні звинувачення та претензії до нього, він досі обіймає посаду.

Це надважлива посада, яка дає широкі можливості впливу на судову та правоохоронну систему,

– наголосила вона.

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За словами юристки, в Офісі Президента заявили, що нібито Татаров тимчасово зупинив свої повноваження. Однак юридично такої процедури немає. Щербан розповіла, що є лише 2 шляхи, згідно з якими Татарова можна усунути від виконання обов'язків: відсторонення або звільнення.

"Ніякої зупинки повноважень не існує, тому це маніпуляція, – повідомила юристка.

Чи має справа перспективу

Щербан заявила, що з юридичного погляду справа Татарова має перспективу, адже детективи зафіксували докази, а Максим Микитась дав викривальні покази.

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Однак, бажання політичної волі перебуває під питанням. Юристка додала, що для цього важливо, аби суспільство здійснювало тиск на перебіг справи.

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