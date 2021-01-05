Татаров і Микитась щороку разом святкували Новий рік, – Бутусов: фото
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що підозрювані у корупційній схемі Олег Татаров та Максим Микитась були близькими друзями. Раніше вони часто святкували разом Новий рік.
Що заявив Бутусов
У 2016 році заступник керівника Офісу Президента Татаров та екснардеп Микитась відзначали свято на Кубі, у 2019 році – в Мексиці. Про це Бутусов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Татаров і Микитась разом зі сім'ями зустрічали кожен Новий рік. Все робили разом, а сидить (у в'язниці – 24 канал) чомусь один,
– сказав журналіст.
Як свідчення своїх слів Бутусов опублікував 2 світлини, на яких зображенні фігуранти однієї справи.
Микитась і Татаров святкували разом Новий рік
За словами Бутусова, заступник керівника ОП робить все, аби залякати Микитася та змусити його відмовитися від свідчень у НАБУ.
"Змусити приховати, що вони з Микитасем були дуже близькі, що все робили разом. Що саме Татаров забезпечував "кришу", фальсифікацію експертиз у кримінальних справах, обіцяв "відмазати" від будь-яких проблем", – підкреслив Бутусов.
У чому підозрюють Микитася та Татарова
- У жовтні 2019 року Микитасю повідомили підозру у заволодінні майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень.
- Зокрема у 2016 – 2017 роках Нацгвардія уклала угоду з "Укрбудом" про відмову від квартир та паркомісць у Києві в обмін на 65 квартир у будинку на околиці столиці.
- У судді Микитась заявив, що Татаров домовився про написання позитивної експертизи на користь приватної компанії-забудовника. Тобто фактично заступник керівника ОП виконував роль посередника у передачі хабаря.
- 31 грудня 2020 року Микитася взяли під варту без права внесення застави, а Татарову запобіжний захід так і не обрали.
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