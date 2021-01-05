Журналіст Юрій Бутусов заявив, що підозрювані у корупційній схемі Олег Татаров та Максим Микитась були близькими друзями. Раніше вони часто святкували разом Новий рік.

Що заявив Бутусов

У 2016 році заступник керівника Офісу Президента Татаров та екснардеп Микитась відзначали свято на Кубі, у 2019 році – в Мексиці. Про це Бутусов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Татаров і Микитась разом зі сім'ями зустрічали кожен Новий рік. Все робили разом, а сидить (у в'язниці – 24 канал) чомусь один,

– сказав журналіст.

Як свідчення своїх слів Бутусов опублікував 2 світлини, на яких зображенні фігуранти однієї справи.



Микитась і Татаров святкували разом Новий рік

За словами Бутусова, заступник керівника ОП робить все, аби залякати Микитася та змусити його відмовитися від свідчень у НАБУ.

"Змусити приховати, що вони з Микитасем були дуже близькі, що все робили разом. Що саме Татаров забезпечував "кришу", фальсифікацію експертиз у кримінальних справах, обіцяв "відмазати" від будь-яких проблем", – підкреслив Бутусов.

У чому підозрюють Микитася та Татарова