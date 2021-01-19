Татаров каже, що його не рятують від НАБУ спеціальними законопроєктами
Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров назвав фейком інформацію про підготовку законодавчих ініціатив щодо антикорупційних органів. Раніше з'явилась інформація, що у такий спосіб планують врятувати Татарова від відповідальності за участь у корупційних схемах.
Татаров каже, що інформація про законопроєкт є фейком
Сам Татаров написав, що серію статей про начебто такі ініціативи ОПУ підготували "опоненти незалежності України". Про це заступник Єрмака написав у телеграмі.
Більше на тему Заради порятунку Татарова ОП готує закон, який знищить антикорупційну реформу, – Шабунін
Ця інформація є черговим фейком і не має нічого спільного з реальністю.Ні в Офісі Президента України, ні в інших владних кабінетах не розглядають і не планують працювати над подібними ініціативами,
– переконує Татаров.
Заступник голови ОПУ наголосив, що спроби асоціювати діяльність антикорупційних органів з незаконними діями їх очільників є маніпуляцією.
Про підготовку законопроєкту повідомив Шабунін
Зазначимо, що про підготовку термінового законопроєкту розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
У чому начебто полягає ініціатива:
- З підслідності НАБУ забирають топпосадовців.
- Натомість детективи бюро займатимуться більше дрібними корупціонерами.
- Вищому антикорсуду міняють статус на спеціальний.
- Генпрокурор має право забирати справи у НАБУ.
- За співпрацю з закордонними колегами має відповідати Офіс генпрокурора.
У чому підозрюють Олега Татарова?Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми, яка стосується керівника "Укрбуду" Максима Микитася. Мовиться про заволодіння квартирами Нацгвардії, що принесло державі збитків на 81 мільйон гривень. Напередодні обрання запобіжного заходу Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ.
Поділитися новиною