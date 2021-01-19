Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров назвав фейком інформацію про підготовку законодавчих ініціатив щодо антикорупційних органів. Раніше з'явилась інформація, що у такий спосіб планують врятувати Татарова від відповідальності за участь у корупційних схемах.

Татаров каже, що інформація про законопроєкт є фейком

Сам Татаров написав, що серію статей про начебто такі ініціативи ОПУ підготували "опоненти незалежності України". Про це заступник Єрмака написав у телеграмі.

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Ця інформація є черговим фейком і не має нічого спільного з реальністю.Ні в Офісі Президента України, ні в інших владних кабінетах не розглядають і не планують працювати над подібними ініціативами,

– переконує Татаров.

Заступник голови ОПУ наголосив, що спроби асоціювати діяльність антикорупційних органів з незаконними діями їх очільників є маніпуляцією.

Про підготовку законопроєкту повідомив Шабунін

Зазначимо, що про підготовку термінового законопроєкту розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

У чому начебто полягає ініціатива:

З підслідності НАБУ забирають топпосадовців.

Натомість детективи бюро займатимуться більше дрібними корупціонерами.

Вищому антикорсуду міняють статус на спеціальний.

Генпрокурор має право забирати справи у НАБУ.

За співпрацю з закордонними колегами має відповідати Офіс генпрокурора.