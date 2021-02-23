Заступник керівника Офісу Президента Олега Татарова намагається оскаржити вручення йому підозри. Відповідне засідання відбулося 23 лютого в Шевченківському районному суді Києва.

Розглянув скаргу слідчий суддя Володимир Бугіль. Заслухавши обидві сторони, він переніс засідання суду на 25 лютого.

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Адвокати Татарова в суді заявили, що повідомлення про підозру було з порушенням норм закону. Адже, повинно бути подано за його місцем проживання.

"Однак Олег Татаров її отримав за місцем роботи. Сам порядок вручення підозри за місцем роботи є незаконним", – підкреслила сторона захисту.

Що відомо про суддю Бугіля

Скаргу заступника голови Офісу Президента розглядає суддя Володимир Бугіль, який раніше отримав висновок про недоброчесність від Громадської ради доброчесності.

Однак прокурори відмовилися використати це рішення ради, аби оголосити йому відвід від справи.

Це немає з законом нічого спільного, – Шабунін

Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу відзначив, Татарова всіляко намагаються "відмазати" в цій справі. Для цього ОП використовує:

Шевченківський суд;

Печерський суд;

Київський апеляційний суд;

Верховний суд;

Державне бюро розслідувань.

Це немає з законом нічого спільного,

– наголосив він.

Керівник ЦПК пригадав, що ДБР 4 рази не принесло матеріали в суд. Мовляв, щоб не порушувати таємницю слідств, бо вони ці матеріали забрали з Печерського суду.

За його словами, прокурори, призначені Венедіктовою у цій справі, хочуть лише "відмазати" заступника керівника Офісу Президента. Адже та сама прокурорська група в Антикорупційному суді минулого разу заявила, що Татарову не потрібно ніякого запобіжного заходу.

Довідка. Заступника глави Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційних оборудок екснардепа Максима Микитася. Йдеться про справу щодо квартир Національної гвардії й збитки у 81 мільйон гривень.

Віталій Шабунін прокоментував спробу Татарова оскаржити підозру в суді: