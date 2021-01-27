Татаров був на святкуванні Дня народження Зеленського, – Бутусов
Олег Татаров відвідав святкування Дня народження президента Володимира Зеленського. Главі держави 26 січня виповнилося 43 роки.
Джерело: фейсбук-сторінка Юрія Бутусова
Бутусов наголосив, що Татаров продовжує у повному обсязі виконувати обов'язки заступника глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
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На святкуваннях в ОП Татаров – досі бажаний гість.
Татаров був присутній на святкуванні дня народження президента Володимира Зеленського,
– наголосив Бутусов.
Що ще сказав Бутусов
- Татаров зустрічається з президентом Зеленським та виконує його доручення.
- Генпрокуратура намагається закрити кримінальну справу НАБУ проти Татарова, і, вочевидь, робить це за дорученням самого президента.
Справа Татарова: що відомо
- Татарова підозрюють у причетності до корупційної схеми з квартирами нацгвардійців.
- Внаслідок цієї справи Україна втратила 81 мільйон гривень.
- Офіс генпрокурора передав справу Татарова Службі безпеки України.
- Проти генпрокурорки Ірини Венедіктової відкрили кримінальне провадження за можливе незаконне втручання у розслідування.
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