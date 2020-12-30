В Офісі генпрокурора заявили, що подали клопотання про відкликання з ВАКС запобіжного заходу Олегу Татарову з двох причин. Вони стосуються порушень кримінального кодексу України.

Що заявили прокурори

У діях підозрюваних можливий склад іншого кримінального корупційного правопорушення. Про це розповіли в Офісі генпрокурора, пише Інтерфакс-Україна.

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Це не надає права звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– зауважили в генпрокуратурі.

У відомстві додали, що повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу Президента здійснили з порушенням вимог неуповноваженою особою.

"Це підтверджується судовою практикою, у тому числі ВАКС. Попри зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, він (Татаров – 24 канал) не втратив статусу адвоката", – наголосили в Офісі Генпрокурора.

За даними прокуратури, зазначені порушення вимог КПК України можуть призвести до того, що суд визнає зібрані докази недопустимими.

Водночас у відомстві наголосили, що після надходження матеріалів досудового розслідування з НАБУ, СБУ та Офіс генпрокурора дадуть оцінку зібраним доказам та ухвалять відповідні процесуальні рішення.

Що цьому передувало

29 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати для Татарова запобіжний захід.

Втім цього не сталося, бо прокурори не прийшли на засідання.

30 грудня суд знову не обрав запобіжний захід чиновнику. Прокурори вимагали скасувати клопотання, бо підозра, мовляв, була необґрунтована.

До речі, під будівлею ВАКС відбувалася акція протесту. Люди вимагали, аби суд взяв під варту заступника керівника ОП.

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