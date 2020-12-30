Татаров без запобіжного заходу: Офіс генпрокурора пояснив, чому подав клопотання
В Офісі генпрокурора заявили, що подали клопотання про відкликання з ВАКС запобіжного заходу Олегу Татарову з двох причин. Вони стосуються порушень кримінального кодексу України.
Що заявили прокурори
У діях підозрюваних можливий склад іншого кримінального корупційного правопорушення. Про це розповіли в Офісі генпрокурора, пише Інтерфакс-Україна.
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Це не надає права звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,
– зауважили в генпрокуратурі.
У відомстві додали, що повідомлення про підозру заступнику керівника Офісу Президента здійснили з порушенням вимог неуповноваженою особою.
"Це підтверджується судовою практикою, у тому числі ВАКС. Попри зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, він (Татаров – 24 канал) не втратив статусу адвоката", – наголосили в Офісі Генпрокурора.
За даними прокуратури, зазначені порушення вимог КПК України можуть призвести до того, що суд визнає зібрані докази недопустимими.
Водночас у відомстві наголосили, що після надходження матеріалів досудового розслідування з НАБУ, СБУ та Офіс генпрокурора дадуть оцінку зібраним доказам та ухвалять відповідні процесуальні рішення.
Що цьому передувало
- 29 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати для Татарова запобіжний захід.
- Втім цього не сталося, бо прокурори не прийшли на засідання.
- 30 грудня суд знову не обрав запобіжний захід чиновнику. Прокурори вимагали скасувати клопотання, бо підозра, мовляв, була необґрунтована.
- До речі, під будівлею ВАКС відбувалася акція протесту. Люди вимагали, аби суд взяв під варту заступника керівника ОП.
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