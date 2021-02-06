Жителі села Мамаївці на Буковині заблокували рух транспорту на автотрасі Чернівці – Снятин. Вони вимагають зниження тарифів на газ.

Учасники тарифного протесту безперервно рухаються пішохідним переходом поблизу ресторану "Ганок". Вони не пропускають транспортні засоби, окрім швидкої допомоги та автомобілів із хворими людьми.

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Як відбувається мітинг

Мітингувальники тримають в руках плакатами із написами:

"Досить терпіти тарифне свавілля";

"Локдаун тарифам";

"Вставай Україно! Один не відстоїть права десятьох!".



Тарифні протести на Буковині / Фото зі стріму Галини Яреміци

Нас непокоїть, що влада досі нас не почула. Ми вийшли на вулиці, щоб скасували тариф на доставку газу, а також знизили тариф на споживання газу,

– розповів протестувальник Іван.

На місці події працюють співробітники поліції, які стежать за громадським правопорядком. У пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області повідомили, що внаслідок акції з перекриттям траси зафіксували затори та ускладнення в русі транспорту.

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Ще один мітинг на Буковині

В межах тарифних протестів у Чернівецькій області мешканці ще одного села Берегомет вийшли на акцію. Участь у перекритті беруть приблизно 30 жителів. Вони безперервно ходять пішохідним переходом.



Тарифні протести у Мамаївці / Фото Галини Яреміци



Як протестують на Буковині / Фото Галини Яреміци



Протестувальники не пропускають автомобілі / Фото Галини Яреміци



Яка ситуація у Мамаївці / Фото Галини Яреміци

Пікет ОДА

Також у Чернівцях десятки жителів області зібралися під будівлею обласної державної адміністрації на тарифний пікет.



Пікет ОДА / Фото ACC

Тарифні протести в Україні: що відомо



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