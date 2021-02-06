Локдаун тарифам: на Буковині мітингувальники перекрили трасу – фото, відео
Жителі села Мамаївці на Буковині заблокували рух транспорту на автотрасі Чернівці – Снятин. Вони вимагають зниження тарифів на газ.
Джерело:"Молодий Буковинець"
Учасники тарифного протесту безперервно рухаються пішохідним переходом поблизу ресторану "Ганок". Вони не пропускають транспортні засоби, окрім швидкої допомоги та автомобілів із хворими людьми.
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Як відбувається мітинг
Мітингувальники тримають в руках плакатами із написами:
- "Досить терпіти тарифне свавілля";
- "Локдаун тарифам";
- "Вставай Україно! Один не відстоїть права десятьох!".
Тарифні протести на Буковині / Фото зі стріму Галини Яреміци
Нас непокоїть, що влада досі нас не почула. Ми вийшли на вулиці, щоб скасували тариф на доставку газу, а також знизили тариф на споживання газу,
– розповів протестувальник Іван.
На місці події працюють співробітники поліції, які стежать за громадським правопорядком. У пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області повідомили, що внаслідок акції з перекриттям траси зафіксували затори та ускладнення в русі транспорту.
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Ще один мітинг на Буковині
В межах тарифних протестів у Чернівецькій області мешканці ще одного села Берегомет вийшли на акцію. Участь у перекритті беруть приблизно 30 жителів. Вони безперервно ходять пішохідним переходом.
Тарифні протести у Мамаївці / Фото Галини Яреміци
Як протестують на Буковині / Фото Галини Яреміци
Протестувальники не пропускають автомобілі / Фото Галини Яреміци
Яка ситуація у Мамаївці / Фото Галини Яреміци
Пікет ОДА
Також у Чернівцях десятки жителів області зібралися під будівлею обласної державної адміністрації на тарифний пікет.
Пікет ОДА / Фото ACC
Тарифні протести в Україні: що відомо
- В Україні з 1 січня 2021 року зросла ціна за розподіл газу.
- Тому низка міст вийшли на протести. Вони вимагали зниження тарифів.
- Кабінет Міністрів вирішив на період карантину встановити фіксовану ціну – до 6,99 гривні за кубометр.
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