"Тарифні майдани" 15 січня продовжуються у різних містах України. Попри те, що уряд пообіцяв знизити ціни на газ, серед населення все одно є напруга.

Люди почали виходити на протести ще з початку року, коли за планом мали підвищити ціну за розподіл газу. Про те, що відбувається у різних містах зараз, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Урядова нарада щодо тарифів на газ: про які ціни домовились

В уряді домовились, що ціна за кубометр газу становитиме 6,99 гривні, за розподіл – 1,79 гривні, однак лише на час карантину. Це обурило українців.

Київ

У столиці люди організували акцію "Тарифний геноцид". Мітингувальники доєднались до демонстрантів акції SaveФоп та вимагали хоча б повернути старі тарифи за комунальні послуги. Люди невдоволені, що деякі тарифи зросли майже вдвічі, тому просили відкликати законопроєкт №3613, а також звернулись до влади, щоб ті реально зменшили ціни.

Мітингувальники наголошували, що РНБО має ініціювати повернення у власність місцевих громад газотранспортних та газорозподільчих мереж на їхній території, які наразі перебувають в користуванні приватних акціонерних компаній.

Протест у Києві / Фото Андрія Костюка, 24 канал:

Зверніть увагу! Постанову про зменшення тарифів планують остаточно прийняти 15 або 18 січня.

Полтава

Жителі Полтави зранку прийшли до будівлі ОДА. Людям не сподобалось звернення облради до керівництва країни, тому вони вимагали відставки уряду, облради та глав ОДА.

Протестувальники мали намір перекрити трасу "Київ – Харків", поки влада не погодиться на тариф у 2 гривні – собівартість полтавського газу. Мітингувальники домовились, що перекриють трасу 18 січня, а наразі обмежили рух на вулиці "Соборній".



Мітинг біля ОДА / Фото "Полтавщини"



Протестувальники біля стін ОДА / Фото "Полтавщини"



Жителі Полтавщини перекрили дорогу / Фото "Полтавщини"

Одеса

Одесити перекрили проспект Гагаріна, вимагаючи зменшення тарифів. Протестувальники стояли на пішоходному переході та блокували рух машин. Під протестні лозунги люди підпалювали фаєри.

Після цього демонстранти рушили до будівлі ОДА.

Мітинг в Одесі, дивіться відео:

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Житомир

Кілька десятків житомирчан прийшли із плакатами до стін "Житомиргазу". Люди також вимагали зменшення тарифів.



Протест у Житомирі / Фото Житомир.info



Демонстранти біля "Житомиргазу" / Фото Житомир.info

Івано-Франківщина

Жителі Івано-Франківщини виходили на протест по всій області. У Надвірній люди прийшли до будинку райдержадміністрації. У Павлівці, Голині, Креховичах – перекрили траси. За протестувальниками постійно слідкували правоохоронці.



Перекриття дороги у Голині / Фото 112 Frankivsk

Кропивницький

Близько пів сотні людей прийшли на тарифний мітинг у Кропивницькому. Мітингувальники написали звернення до міського голови Кропивницького Андрія Райковича та до голови обласної ради Сергія Шульги. Демонстранти закликали місцеву владу вплинути на ситуацію із підвищенням цін на комунальні послуги.

Протести у Кропивницькому / Фото "Точка доступу":

До речі Тарифна проблема: чому зросли ціни на газ