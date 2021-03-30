Тарифними протестами в Україні курувала Росія, – Баканов

Джерело:24 канал
Голова СБУ Іван Баканов розповів, що Росія активно слідкує за інформпростором України і багато чого використовує на свою користь. Так, з метою дискредитації України в своїх медіа взимку росіяни були замовниками так званих "тарифних майданів".
Українські спецслужби знають про роль Росії і мають достатньо доказів, аби це довести. Про це голова СБУ Іван Баканов заявив під час виступу у Верховній Раді 30 березня.
До речі Рада засудила події під час протесту за Стерненка
Заговорив Баканов про кураторів протестів з Росії у контексті засудження безладу під ОП 20 березня. Мовляв, спецслужби держави-агресорки моніторять суспільні настрої і інформполе і використовують ситуації на свою користь.
При цьому, заявив голова СБУ, патріоти й небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні.
Для цього СБУ, за словами Баканова, має достатньо інформації, щоб стверджувати та доводити. Втім відзначив: жодном чином не стверджує, що за акцією за Стерненка 20 березня стояла Росія. А ось про тарифні протести заявив упевнено – за ними стояли куроратори з Росії.
Пригадайте так звані "тарифні майдани" у січні цього року. Їхніми замовниками були куратори з Росії",
– відзначив голова СБУ.
Тариф на газ на час карантину / Інфографіка 24 каналу