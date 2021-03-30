Голова СБУ Іван Баканов розповів, що Росія активно слідкує за інформпростором України і багато чого використовує на свою користь. Так, з метою дискредитації України в своїх медіа взимку росіяни були замовниками так званих "тарифних майданів".

Українські спецслужби знають про роль Росії і мають достатньо доказів, аби це довести. Про це голова СБУ Іван Баканов заявив під час виступу у Верховній Раді 30 березня.

До речі Рада засудила події під час протесту за Стерненка

Протести і роль Росії: думка Баканова

Заговорив Баканов про кураторів протестів з Росії у контексті засудження безладу під ОП 20 березня. Мовляв, спецслужби держави-агресорки моніторять суспільні настрої і інформполе і використовують ситуації на свою користь.

При цьому, заявив голова СБУ, патріоти й небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні.

Для цього СБУ, за словами Баканова, має достатньо інформації, щоб стверджувати та доводити. Втім відзначив: жодном чином не стверджує, що за акцією за Стерненка 20 березня стояла Росія. А ось про тарифні протести заявив упевнено – за ними стояли куроратори з Росії.

Пригадайте так звані "тарифні майдани" у січні цього року. Їхніми замовниками були куратори з Росії",

– відзначив голова СБУ.

Тарифні протести в Україні: що відомо

В Україні з 1 січня 2021 року зросла ціна за розподіл газу.

Відтак люди у низці міст вийшли на протести. Вони вимагали зниження тарифів.

Люди перекривали траси, мітингували біля адмінбудівель і вимагали уряд переглянути ціну.

Після хвилі обурень Кабінет Міністрів вирішив на період карантину встановити фіксовану ціну – до 6,99 гривні за кубометр.



Тариф на газ на час карантину / Інфографіка 24 каналу