Тарифні протести: мешканці одразу кількох міст перекрили траси – фото, відео

Джерело:Полтавщина
Тарифні протести спалахнули 5 лютого одразу у кількох містах України. Мешканці Полтавщини та Закарпаття вже традиційно перекрили траси.
Через протести траса Київ – Харків у Полтаві та під Лубнами була перекрита. Така ж ситуація виникла і на автошляху Київ – Чоп поблизу Мукачево.
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На Полтавщини акції протесту влаштували кілька населених пунктів, серед них:
За підрахунками очевидців, акції зібрали від кількох десятків до сотень людей. Усі вони протестували проти високих житлово-комунальних тарифів. Люди взялися перекривати трасу Київ – Харків. Станом на зараз рух автошляхом відновили правоохоронці.
На Полтавщині перекрили трасу Київ – Харків / Фото видання "Полтавщина"
Джерело: "Суспільне.Закарпаття"
Поблизу Мукачева, що на Закарпатті, 5 лютого сотня людей також перекривали трасу міжнародного значення Київ – Чоп. Вони вимагали знизити тарифи на комунальні послуги.
Мітингувальники ходили пішохідним переходом, не пропускаючи машини. Учасники перекрили дорогу приблизно о 10:00 години ранку. Правоохоронцям вдалося розблокувати її лише о 13:00.
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