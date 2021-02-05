Тарифні протести спалахнули 5 лютого одразу у кількох містах України. Мешканці Полтавщини та Закарпаття вже традиційно перекрили траси.

Через протести траса Київ – Харків у Полтаві та під Лубнами була перекрита. Така ж ситуація виникла і на автошляху Київ – Чоп поблизу Мукачево.

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Полтавщина

На Полтавщини акції протесту влаштували кілька населених пунктів, серед них:

Засулля;

Копили;

Оржиця;

Лубни;

Полтава.

За підрахунками очевидців, акції зібрали від кількох десятків до сотень людей. Усі вони протестували проти високих житлово-комунальних тарифів. Люди взялися перекривати трасу Київ – Харків. Станом на зараз рух автошляхом відновили правоохоронці.



На Полтавщині перекрили трасу Київ – Харків / Фото видання "Полтавщина"

Закарпаття

Джерело: "Суспільне.Закарпаття"

Поблизу Мукачева, що на Закарпатті, 5 лютого сотня людей також перекривали трасу міжнародного значення Київ – Чоп. Вони вимагали знизити тарифи на комунальні послуги.

Мітингувальники ходили пішохідним переходом, не пропускаючи машини. Учасники перекрили дорогу приблизно о 10:00 години ранку. Правоохоронцям вдалося розблокувати її лише о 13:00.

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Чому в Україні почалися тарифні протести

З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор.

Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів.

11 січня на акції протесту вийшли також жителі Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців та деяких інших міст.

На нараді 13 січня члени уряду домовилися знизити ціну на газ більш ніж на 30% — до 6,99 гривні за кубометр. Однак така ціна діятиме лише на час карантину.

Водночас газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривні за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

Все, що варто знати про зниження тарифів на газ в Україні, – пояснюємо у матеріалі 24 каналу.



Ціна на газ / Інфографіка 24 каналу