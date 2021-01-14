У селі Ямниця, що під Івано-Франківськом, люди перекрили державну дорогу. Вимагають скасувати підвищені тарифи на газ.

В Україні не стихають тарифні протести. Цього разу люди перекрили трасу під Івано-Франківськом. Про це у фейсбуці повідомляє поліція області.

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Акція проходить на автомобільному шляху Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – пропускний пункт Мамалига. Люди безперервно ходять пішохідним переходом. У результаті там ускладнений рух транспорту.



Під Івано-Франківськом люди протестують проти тарифів на газ / Фото поліції івано-Франківської області

На місці працюють правоохоронці, вони регулюють дорожню ситуацію.

Крім того, поліцейські виставили 2 пости, аби інформувати водіїв про об'їзд. Вони розташовані зі сторони Івано-Франківська та Галича.











Правоохоронці встановили 2 пости / Фото поліції івано-Франківської області



Та інформують водії про об'їзд / Фото поліції івано-Франківської області

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання цін на газ. Планується встановити ціну на рівні 6,99 гривні за кубічний метр газу для побутових споживачів. Денис Шмигаль зазначив, що рішення є тимчасовим і не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

Що відомо про попередні тарифні протести: основне

З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор.

Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів.

11 січня на акції протесту вийшли також жителі Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців та деяких інших міст.



Тарифи на розподіл газу з 1 січня 2021 року / Інфографіка 24 каналу