Тарифні протести тривають: під Івано-Франківськом перекрили державну трасу – фото
У селі Ямниця, що під Івано-Франківськом, люди перекрили державну дорогу. Вимагають скасувати підвищені тарифи на газ.
В Україні не стихають тарифні протести. Цього разу люди перекрили трасу під Івано-Франківськом. Про це у фейсбуці повідомляє поліція області.
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Акція проходить на автомобільному шляху Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – пропускний пункт Мамалига. Люди безперервно ходять пішохідним переходом. У результаті там ускладнений рух транспорту.
Під Івано-Франківськом люди протестують проти тарифів на газ / Фото поліції івано-Франківської області
На місці працюють правоохоронці, вони регулюють дорожню ситуацію.
Крім того, поліцейські виставили 2 пости, аби інформувати водіїв про об'їзд. Вони розташовані зі сторони Івано-Франківська та Галича.
Правоохоронці встановили 2 пости / Фото поліції івано-Франківської області
Та інформують водії про об'їзд / Фото поліції івано-Франківської області
Що відомо про попередні тарифні протести: основне
- З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор.
- Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів.
- 11 січня на акції протесту вийшли також жителі Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців та деяких інших міст.
Тарифи на розподіл газу з 1 січня 2021 року / Інфографіка 24 каналу
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