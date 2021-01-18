Попри те, що Кабмін затвердив нову ціну на газ для населення, тарифні протести не вщухають. 18 січня на вулиці вийшли мешканці Буковини та Полтавщини.

Протестувальники перекривали траси та пікетували будівлі облдержадміністрацій. Про це повідомляє телеграм-канал "Протест".

Важливо Уряд затвердив нову ціну на газ для населення до кінця карантину

Що відбувається на Буковині

У Чернівецькій області зранку 18 січня протестувальники перекрили одразу декілька доріг. Вони невдоволені:

ліквідацією пільгового тарифу на електроенергію;

завеликими тарифами на газ та його транспортування.

На місці протестів чергували поліцейські, які стежили за дотримання порядку. Через перекриття утворилися величезні затори, люди тривалий час не пропускали транспорт.

Тарифний протест на Буковині / Фото з телеграм-каналу "Протест"

Яка ситуація на Полтавщині

Люди на Полтавщині також взялися перекривати трасу. Кілька десятків протестувальники безперервно ходили пішохідним переходом на трасі М-03 Київ — Харків у Полтаві.

У руках вони тримали плакати: "Українцям — українській газ", "Тарифи — пограбування українців" та "Ні — корупційній владі". Водночас інша група мітингувальників, приблизно 30 осіб, зібралися під стінами Полтавської ОДА.

Протест проти тарифів на газ / Фото видання "Полтавщина"

Чому в Україні почалися тарифні протести

З 1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор.

Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів.

11 січня на акції протесту вийшли також жителі Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців та деяких інших міст.

На нараді 13 січня члени уряду домовилися знизити ціну на газ більш ніж на 30% — до 6,99 гривні за кубометр. Однак така ціна діятиме лише на час карантину.

Кабмін на позачерговому засіданні 18 січня прийняв постанову про зниження тарифу на газ для населення.