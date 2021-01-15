Найбільша проблема у питанні тарифів на газ в тому, що реакція з боку уряду явно затягнулася, і "невидима рука ринку" (яка насправді є більш ніж видимою рукою одного олігарха) вже встигла влізти у кишеню громадянину.

В історії з тарифами більшість як завжди втрачає загальну логіку та стратегічний погляд, заглиблюючись у різноманітні дріб'язкові та необов'язкові речі. Адже сама ситуація нинішнього тарифоутворення була сформована багатьма рішеннями, ухваленими протягом не одного року.

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Тарифна проблема: чому це питання не одного дня?

Спочатку (ще за часів прем'єрства Яценюка) ми почали перехід до "ринкових тарифів", що тоді вилилося у солідне зростання цифр у платіжках, ну і вже за часів прем'єрства Гройсмана в Україні було ствоерно як ринок газу, так і ринок електроенергії, і з цього часу тарифи офіційно стали "ринковими". Хоча вже тоді було зрозуміло, що ринок цей був, м'яко кажучи, недосконалим, бо монополісти нікуди не поділися, як і підходи цих монополістів до вирішення проблем. Можна пригадати тривалу інформаційну війну того ж Гройсмана з керівництвом Нафтогазу з питань тарифів. Тодішній прем'єр прекрасно розумів, що будь-яке підвищення – це удар саме по ньому, а тому реагував дуже швидко у відповідь на будь-яке підвищення, перекриваючи підвищення підвищенням субсидій і т.д.

Зараз найбільша проблема в тому, що реакція з боку уряду явно затягнулася, і "невидима рука ринку" (яка насправді є більш ніж видимою рукою одного олігарха) вже встигла влізти у кишеню громадянину, і останньому це явно не сподобалося.

Зараз вирішується питання про зниження тарифу на газ для населення, однак питання усієї іншої "комуналки" залишається відкритим. У першу чергу – електроенергії, яка, як відомо, "тягне" за собою усе інше.

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Зрозуміло, що це зробить (уже зробило) тему тарифів ключовою у політичному дискурсі України. До її обговорення приєднаються абсолютно усі, хто має стосунок до влади або опозиції, хоча, звісно, не всі зможуть заробити на цьому "бали". Тут треба не просто говорити про "тотальне зубожіння", а на щось спиратися. Ні, про зубожіння теж можна казати, це ніколи не було проблемою, однак все одно все зведеться до порівняння урядів. Нинішьного і попередників. І для попередників це прекрасна можливість наростити політичну вагу, чим вони, звісно, скористаються.

Джерело: Facebook