Епопея з тарифами на газ і повернення Дубінського у фракцію: ексклюзивне інтерв'ю з Кравчук

Українців на початку 2021 року одразу ж шокували тарифами на газ. Соціологи навіть пов'язують з цим падіння рейтингу "Слуги народу". Згодом Кабмін все ж знизив ціну. Однак це насторожило МВФ. Чому виникла епопея з газом – спробувала пояснити нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у програмі "Перехресний допит".

Про тарифи

Історія з тарифами сильно відбилася на рейтингу вашої партії. Можливо, через це у багатьох соціологічних опитуваннях "Слуга народу" поступилась місцем ОПЗЖ?

Тарифи – це дуже болюча тема для більшості населення в усі періоди.

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Так було і в 2018 році, коли було велике підняття, тоді було збурення (суспільства – 24 канал). Це ж не від того, що в нас ціни вищі, ніж у Європі.



ОПЗЖ випередила "Слугу народу" / Джерело: КМІС / Інфографіка 24 каналу

У нас зарплати менші, ніж в Європі.

Абсолютно точно. В нас менші доходи. Якщо порівняти з 2018 роком, то все одно доходи виросли:

мінімальна зарплата – з 3 200 гривень до 6 000 гривень;

середня була 9 000 гривень, а зараз – 12 500 гривень.

Рівень життя зростає, але не в рази, як би людям цього хотілося. Я є прихильником ринкової економіки, ринку газу – щоб працював не 1 монополіст, а була конкуренція.

Все одно – цей ринок має працювати не на олігархічних умовах. Ми всі прекрасно розуміємо, якому олігарху належать усі ці газзбути. Зараз облгаз і газзбут – це вже різні речі. Облгаз пише у платіжках розподіл газу. Ми вже зареєстрували законопроєкт, який зобов'яже їх видавати свої послуги на Prozorro, щоб ми розуміли складові тарифи.

"Перехресний допит" з Євгенією Кравчук: дивіться відео

Про розподіл газу

Складові тарифи, які подають на затвердження облгази, контролює державний регулятор – Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг. Вона не мала жодних заперечень проти того, щоб затвердити підвищення тарифи, про що попросили "фірташівські" облгази. Державний регулятор за президента Зеленського не має нічого проти, щоб олігархи підвищували ціни на доставку газу.

Давайте тепер розберемося з цими поняттями. Доставку газу ми взагалі не беремо, вона коштує 15 копійок – це не до цього. Є розподіл тарифів і є ціна самого газу. Давайте по ціні самого газу.

Ми зараз говоримо про розподіл газу.

Добре, давайте спочатку про розподіл. Дуже важливо, щоб люди розуміли, як можна зекономити. Я батьків перевела на "Нафтогаз" уже. Є розподіл газу. В Києві цей тариф, якщо я не помиляюся, коштує 40 копійок – він невисокий, бо тут багато споживачів, першочергово промислових підприємств, на які можна розкинути цю вартість. Водночас є:

"Лубни Газ";

"Тисмениця Газ";

"Калуш Газ".

Вони мають дуже малу кількість абонентів, а тому витрати розкидають лише на них. Відповідно виходить, що у них дуже високі тарифи. Дійсно, НКРКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 24 канал) могла раніше сказати, що в них немає інструментів і вони не можуть ввести в ці облгази тимчасову адміністрацію. Немає такого законодавства, його наразі готують.

Можна обмежити, щоб ця монополія була не меншою ніж 100 тисяч користувачів, а не 40 чи 25, які є у "Лубни Газу". Є ж якісь розумні законодавчі рішення. Звичайно, питання, чому це все виявляється 1 січня чи наприкінці грудня. У всіх шок.

Тим паче, що про тарифи говорили вже наприкінці 2020 року і це дуже очікуване підняття тарифів. Однак виходить, що ми на нього знову реагуємо, коли вже вийшли люди на вулицю.

Ну, чи, принаймні, побачили новини. Насправді у наших партійних чатах почалися великі баталії, як тільки це опублікували. На початку січня в нас було кілька онлайн-зустрічей і з Юрієм Вітренком, і з Андрієм Коболєвим, і з НКРКП. Тоді всі намагалися вирішити.

Швидше, це все-таки питання до виконавчої влади, чому не можна було прорахувати на 2 кроки наперед якісь речі і приймати раніше. Однак у мене питання до "Нафтогазу" точно таке саме. Окей, у них зростає потроху ця кількість абонентів. Зараз 9% українців користується послугами "Нафтогазу" і в них ціна менша.

От зараз на лютий у них 6,86 (гривень за кубометр – 24 канал) – це ще менше, ніж гранична норма. Однак де вони були з маркетинговою кампанією про річний тариф? Є 30 тисяч людей, які підписали домогосподарства, річний тариф і зараз платять по 4,7 гривні. Ну це ж, мабуть, можна було й іншим людям запропонувати таку можливість. Однозначно у 2022 році в опалювальний сезон треба працювати у форматі фіксованого тарифу на рік.



Ціна на газ в Україні / Інфографіка 24 каналу

Про "Нафтогаз" і субсидії

Самі говорите про те, що ви підтримуєте ринок, але ми знову перейшли на ручне керування, яке дуже не подобається МВФ. Що говорять наші партнери?

Не можна сказати, що це дуже ручне керування. Як взагалі виникла ця ціна 6,99 гривень? Коли формували рішення уряду, подивилися ціни, які є на ринку, тоді одна з компаній – невелика, звичайно – запропонувала таку ціну. Відповідно, це можна пояснити тим, що хтось міг би забезпечити, тому ми обмежуємо саме такою ціною, яка є на ринку.



Євгенія Кравчук на "Перехресному допиті" / Фото 24 канал

Зрозуміло, що цього року зима була дуже холодною для Європи й ціни дійсно зросли. Якби не зробили цього обмеження 6,99 – то, на жаль, в лютому ми могли б мати ціну і 10 гривень, і навіть 12.

Євгеніє, але погодьтеся, що багато розуму не треба державному "Нафтогазу" купувати газ, який видобувається державним "Укргазвидобуванням" по 2,90 гривень і продавати споживачам по 6,90, заробляючи на кожному кубометрі по 4 гривні. Коли буде зруйнована ця державна монополія "Нафтогазу", де менеджери отримують величезні гроші, керуючи цим монстром, при чому не докладаючи особливих зусиль?

Вони вважають, що дуже добре справляються – це те, що я чую від топ-менеджерів.

Я вам розповів, як це працює: купувати газ дешево у державного "Укргазвидобування" і дорого продавати його на ринку, вкласти собі до кишені величезні багатомільйонні премії – це "прекрасна" робота.

Вони ж повертають гроші в державний бюджет і з цього бюджету ми хочемо лікарям підвищити зарплати. Ці гроші ж звідкись мають з'явитися. Віддавати на субсидії? Я думаю, що ми втрьох можемо платити за опалення, бо ми люди молоді, які працюють, мають роботу. Ми можемо це собі дозволити. Ті, хто не може, мають отримати субсидію.

Однак якщо говорити про складову цієї ціни, то не забувайтк, що там є ще інвестиції в газвидобування. У нас з кожним роком падає видобуток – це теж питання до "Нафтогазу". По 200 – 400 мільйонів кубів падає у порівнянні з попереднім роком, а має зростати. Саме це може бути якоюсь довгостроковою стратегією, бо тоді ми будемо на експортному ціновому паритеті, а не на імпортному.

Зараз ми орієнтуємося в ринку на імпорті, а так ми зможемо навіть експортувати. Ці популістичні розповіді, що нібито можна тільки видобутком забезпечити потреби населення – ні, зараз не можна. Це менший рівень, бо ще є "Теплокомуненерго", які постачають тепло в квартири. Зараз ми говоримо тільки про ті домогосподарства, які підключилися до газу і опалюють котлом.

Зрештою, ми розуміємо, що не можна розділити газ для підприємств і для населення, бо це одні труби. Це як одна посудина, в яку все стікається. Має бути ринок, але без перекосів.

Однозначно треба збільшувати видобування. Про це говорив Юрій Вітренко. Він казав, що бачить це своїм завданням. Ще одним завданням є енергоефективність.

У нас купа тепловтрат у старих будинках. Коли є субсидії, то люди навіть не задумуються, що варто десь там зменшити, виключити опалення, коли вони кудись їдуть. Психологія зовсім по-іншому працює.

Про призначення Вітренка міністром енергетики

Олександр Корнієнко говорив про те, що кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики можуть вносити і 3, і 10 разів.

Юридично – так. Обмежень немає.

Юрія Вітренка намагаються призначити міністром енергетики вже втретє , однак ніяк не вдається – не вистачає голосів.

Президент може бачити Вітренка членом НКРКП, щоб потім він очолив цю організацію. Таке майбутнє пророкував йому Корнієнко. Тут питання таке – навіщо було так швидко пробувати призначати Вітренка на цю посаду перед Новим роком? Скоротили спочатку права виконувача обов’язків, потім призначаємо Вітренка на посаду, потім пішли у Раді на канікули і зразу голосування. Ми самі собі обмежили термін.

Правильно, тільки перший пункт – скоротити права виконувача обов'язків – не був запланованим. Це дійсно була правка, яка з'явилася у залі. Я теж, звичайно, підтримую те, що виконувачі обов'язків не можуть бути 2 роки. Так було з Уляною Супрун в уряді та Ольгою Буславець, яка 6 чи 8 місяців працювала виконувачкою обов'язків.

Це в обхід парламенту уряд призначає фактично чинного міністра. Це неправильно. Однак тут вийшов такий нюанс, що завжди має бути якийсь розумний компроміс: якщо скорочують цей термін, то мають бути повноцінні права, бо людина не може ні підписувати, ні голосувати. Це дійсно неправильно.

Думаю, що ми все ж приймемо правку до іншого закону, щоб була ця можливість – чи 30 днів, чи 60 днів мати повноваження для виконувача обов'язків. Однак він не може це робити 2 роки.

Про виключення Дубінського з фракції

Євгеніє, когось ви не можете призначити на посаду, як Юрія Вітренка, а з кимось вже попрощалися, як з вашим колишнім колегою по фракції Олександром Дубінським. Після того, як Дубінського вигнали зі "Слуги народу", чи чекає та ж сама доля на інших депутатів з так званої групи Коломойського? За даними джерел, у вас їх там не менше ніж 20. Що буде далі?

Ці всі прогнози джерел, телеграм-каналів про те, що після Дубінського вийде ще 20 депутатів – звичайно, вони не справдилися. Ніхто не вийшов. Ніхто навіть не заявляв про те, що хоче залишити фракцію або поставити питання про виключення через незгоду з позицією фракції.

Що відомо про виключення Дубінського з фракції? Нардепа Олександра Дубінського ічня через ймовірне втручання у вибори американського президента. Нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" 1 лютого . Причиною стали санкції США, які запровадили проти нього 11 с



Хто ще потрапив у санкційний список США / Інфографіка 24 каналу

Робота триває доволі спокійно. Ми прийняли досить багато законопроєктів за ці 2 тижні, бо минулий тиждень вже був доволі емоційно-напружений. Зрештою, Верховна Рада працює, коаліція є, 245 депутатів зараз в монобільшості.

Є Бужанський, який висловлює ті ж самі погляди, що й Дубінський. Його теж має чекати доля Дубінського?

Я б все-таки їх не порівнювала. Мені здається, що навпаки – Максим (Бужанський – 24 канал) думає так: "Чому завжди пишуть через кому наші прізвища? Я ж депутат від Дніпра і мажоритарник". У нас з Максимом багато дискусій щодо гуманітарної політики, але не можна сказати, що він не ходить на роботу, бо Дубінський – це лише 5% від всіх голосувань за рік.

Часто прізвища Дубінський та Бужанський писали не через кому, а через дефіс – в контексті проросійської позиції, за яку на Дубінського й були накладені санкції.

На Дубінського санкції наклали за втручання у вибори в США. Він пішов на пресконференцію і був на ній разом із Андрієм Деркачем. Я думаю, він вже усвідомив, яка це велика помилка. Олександр зараз каже, що "Слуга народу" – це "Титанік", але ним ("Титаніком" – 24 канал) була ця пресконференція з Деркачем, яка фактично й потягнула його донизу.



Максим Бужанський / Фото Цензор.нет

До речі, тут питання до СБУ. Всі говорять, що це агент ФСБ у Верховній Раді. Я сподіваюся, що триває робота над провадженнями чи доказами, бо є враження, що весь світ знає про це, крім спецслужб.

У листопаді 2019 року Дубінський разом з Деркачем провели спільну пресконференцію. Вона стосувалась начебто міжнародної корупції за участі громадян США та України.

Спочатку, коли ввели санкції, президент говорив, що він не буде реагувати на це.

Про те, що не буде реагувати, говорив якийсь радник. Зрештою, президент доволі чітко пояснив свою позицію на фракції та сказав про це в інтерв'ю. Однак треба сказати, що Володимир Зеленський пропонував більш коректний варіант, щоб Дубінський сам вийшов із фракції і не треба було б влаштовувати цей цирк.

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Мені здається, що для багатьох моїх колег саме ця поведінка (Дубінського – 24 канал) протягом тижня стала кінцевим аргументом, щоб підписатись за виключення. Санкції США не є юридичною підставою для виключення із фракції, це ніде не прописано.

Тоді за що ви вигнали Дубінського?

За некомандну роботу. Треба визнати, що таку свою позицію Олександр (Дубінський – 24 канал) і раніше висловлював – була доволі неприємна критика у бік своїх колег, команди та уряду.

Про "злив" інформації

Чи правда, що саме Олександр Дубінський виявився причетним до того, що "зливав" інформацію про внутрішні переговори у фракції та розмови з президентом у різні сумнівні телеграм-канали. Зокрема, в ті, що пов'язані з Росією? Чи правда, що це саме він організував витік "прослушки" колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який критикував президента Зеленського.

Я не можу це підтвердити, потрібно мати докази. Спецслужби і правоохоронні органи досі не надали звіт про те, хто ж підслуховував і як відбувся цей запис з Гончаруком. Однак дуже важливим є те, що ДБР порушило справу щодо плівок Порошенка і Байдена. Якщо ми допускаємо, що вони не фейкові, то хтось це зробив і передав так, що вони опинилися у Деркача.

Про повернення Дубінського у фракцію

У травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчать про вплив тоді ще ексвіцепрезидента США Байдена на п'ятого президента України Порошенка. Детальніше – читайте тут

Дубінський говорить про те, що він буде оскаржувати результати. Чи є механізм повернення депутата до фракції?

Механізм повернення депутата до фракції – це його заява і 70% голосів для того, щоб його повернути. Однак для цього мають бути певні аргументи. Я не думаю, що вже будуть оскарження, все тихо. Увесь тиждень – без гучних заяв.

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Тепер Дубінський, окрім санкцій, має ще 2 статті – за ухилення від сплати податків і легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Чому лише зараз на нього звернули увагу?

Нічого не можу прокоментувати щодо цих справ. Я так розумію, що це "Центр протидії корупції" звертався до Офісу генпрокурора, але я не вивчала суть. Очевидно, є ж така процедура, але чи буде вона тривати і до чого призведе – важко сказати. Я не є близьким другом Дубінського.

Про виграш "слуги народу" у лотереї

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Павлюк нещодавно задекларував 2 мільйони гривень виграшу в лотереї. Просто "фантастично щаслива людина" чи" легалізація тіньових доходів" у кращих традиціях Олега Ляшка? Олегу Ляшку після історії зі скандальним виграшем у лотерею тепер не можна буде обратися навіть на мажоритарному окрузі.

Я не можу вам нічого сказати, я не запитувала Максима. Бачила його в залі, але не подумала, що варто поцікавитись, як йому це вдалося.



Максим Павлюк / Фото uazmi

Це цілком легальний формат, він нічого не порушив, дійсно – є така можливість декларування. Я не розумію, як це треба підтверджувати – ми ж тільки легалізували гральний бізнес. Я сподіваюся, що це було законно.

У 2017 році тепер вже екснардеп Олег Ляшко задекларував понад пів мільйона гривень виграшу в лотерею. Він запевняв, що перемагав у лотереї аж тричі.