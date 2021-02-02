Чи можуть українці менше платити за газ?

Енергетична система в українській економіці – немов "чорна діра" як для влади, так і для суспільства.
Джерело: Українська правда
І вся ця ситуація з підвищенням тарифів на газ укотре довела: немає в керівництва України стратегічного бачення щодо вирішення енергетичного питання.
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Напевно, тому уряд вирішив не дотримуватись ринкових механізмів, а пішов популістичним та непрофесійним шляхом – повернувся до ручного регулювання цін на газ. Якщо коротко, це погано, бо:
Такі дії тільки дискредитують реформу ринку газу, призводять до збитковості комунальних підприємств теплопостачання на місцях, а рішення уряду аж ніяк не вирішує саму проблему в енергетиці.
В Україні надмірно високий рівень енергоспоживання. Для розуміння: середнє споживання теплової енергії будівель в Україні становить за різними оцінками від 175 до 250 кВт-год/м² в рік, тоді коли в країнах ЄС – на рівні 80-90 кВт-год/м².
Із 2016 по 2019 повноваження у сфері енергоефективності взагалі належали Мінрегіону. Понад рік немає керівника Державного агентства енергоефективності.
Видатків на енергоефективність – зовсім недостатньо.
У Фонд енергоефективності, згідно з Фінансовими угодами EE4U та EE4U-II, підписаними між Україною та Європейським союзом станом на 2021 р., мало бути закладено 4,8 млрд грн і ще з Держбюджету – 1,6 млрд грн.
Натомість на цей рік на діяльність фонду виділили 2,7 млрд грн, а в Держбюджет-2021 заклали лише 100 млн грн!
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Уникнути кризових ситуацій з газом у майбутньому реально. Але це довготривалий процес.
Одна з найважливіших його частин – здійснення заходів з енергоефективності. Це допоможе вирішити проблему надмірно високого рівня енергоспоживання. І, відповідно, зменшити платіжки населення.
От, наприклад, ви живете в звичайному дев'ятиповерховому будинку. І взимку доводиться багато опалювати, адже в самому будинку дуже холодно. Холодне повітря заходить через старі стіни, дах, вхідні двері, а тому тепло в будівлі не зберігається. Ви разом з іншими мешканцями розумієте, що не хочете надалі кожної зими платити захмарні тарифи.
Тому утворюєте ОСББ та вирішуєте провести заходи з енергоефективності (утеплити стіни, фундамент, дах, замінити вікна на енергозберігальні, встановити індивідуальні теплові пункти, модернізувати чи утеплити труби теплопостачання та гарячого водопостачання тощо).
Для однієї квартири на 60 м² це коштуватиме приблизно 25 тис. грн. Однак Фонд енергоефективності може відшкодувати значну суму коштів мешканцям (за наявною програмою "Енергодім" фонд може покрити до 70% вартості заходів).
Як результат, якщо провести комплекс таких заходів, то платіжки за тепло стануть меншими до 50%. А термін окупності складе орієнтовно 2-3 роки.
Ось тому передусім керівництву країни потрібно почати думати стратегічно, а не керуватись принципом, як "пережити зиму".
І розробити комплексну дорожню карту енергомодернізації житла на наступні 10-15 років, яка передбачатиме збільшення бюджетної підтримки енергоефективних заходів.
Потребують змін і критерії отримання державної підтримки щодо впровадження заходів з енергоефективності.
Державна підтримка повинна стимулювати комплексну термомодернізацію в багатоквартирних будинках, а не хаотичну термомодернізацію окремих квартир, як це було колись.
Адже це лише призводило до вкладання коштів без отримання необхідного ефекту.
У цьому контексті важливу роль відіграє подальше створення ОСББ. Крім того, варто забезпечити умови для інвестування в енергоефективність, які зроблять можливим залучення коштів приватних інвесторів.
Кроки, які можна зробити найближчим часом:
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Паралельно з проведенням комплесних заходів з енергоефективності потрібно забезпечити тих, хто цього дійсно потребує, адресними субсидіями. А найважливіше – комунікувати з людьми, пояснювати дії влади та вчасно доносити потрібну інформацію.
Безумовно, успішність будь-яких заходів передусім залежатиме від системної взаємодії трьох сторін: державної влади, органів місцевого самоврядування та самих мешканців.