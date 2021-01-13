Кабінет Міністрів на тлі масових протестів у різних куточках України запровадив державне регулювання цін на газ. Це стосується лише побутових споживачів.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну 13 січня, пише 24 канал.

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Кабінет міністрів України запровадив державне регулювання цін на газ. Планується встановити ціну на рівні 6,99 гривні за кубічний метр газу для побутових споживачів.

Наразі це найнижча ціна на українській біржі. Водночас деякі облгази сьогодні продають газ для побутових споживачів по 10 гривень і навіть вище. Тобто, пропонується зменшення ціни на газ майже на 30%,

– написав прем'єр Денис Шмигаль у телеграмі.

Шмигаль також дав доручення Міненерго, Мінекономіки та Мін'юсту невідкладно підготувати проєкт постанови КМУ про запровадження державного регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень.

Зеленський зібрав нараду

Раніше Президент України Володимир Зеленський зібрав на енергетичну нараду Кабінет Міністрів, представників НКРЕКП, очільника "Нафтогазу" та фахівців у галузі економіки, електро- та газової енергетики, щоб розв'язати питання із зависокими цінами на газ для українців.

Ринкові ціни на сьогодні завеликі, особливо якщо зважати на пандемію. Ми як держава повинні стояти на захисті своїх громадян, а це означає – в економічному плані теж,

– наголосив Зеленський.

Очільник Міненерго Юрій Вітренко заявив, що рішення про зниження тарифів на газ на 30% запрацює вже з лютого. Тобто з 1 лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ.

"Окрім цього, є низка рішень щодо цін за розподіл газу – так звана абонплата. Також ми опрацювали це з профільним комітетом, депутатами Верховної Ради – проситимемо про прийняття відповідного законопроєкт і зниження ціни в галузі розподілу газу і зменшення цієї абонплати", – додав Шмигаль.

Що відомо про підняття тарифів на газ

1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор.

Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів.

11 січня на акції протесту вийшли також мешканці Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців.