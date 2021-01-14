Кабмін готує рішення про запровадження державного регулювання цін на газ на період карантину або опалювального сезону – обмеження на рівні 6990 грн за тис. кубічних метрів (поки незрозуміло, чи це з ПДВ, чи без).

Це 13 січня озвучив на засіданні уряду прем'єр і сказав, що це дозволить знизити ціну газу в платіжках на понад 30%.

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Деталі будуть зрозумілі лише після появи проєкту цього рішення, але підводні камені видно вже зараз.

Зниження тарифів на газ: яку схему відновив уряд

Остання біржова ціна всередині України на ТБ "Українська енергетична біржа" – близько 7400 грн за тис. куб. м без ПДВ, близько 8900 грн з ПДВ. Тариф Нафтогазу, найдешевший на ринку в усіх областях України, крім Київської, 7220 грн за тис. куб. м (з ПДВ). У майже всіх постачальників газ дорожчий і, очевидно, він і при закупівлі коштує для них дорожче – по 6990 грн за тис. куб. м вони просто не зможуть постачати без збитків. Відповідно, треба дати постачальникам (або їх частині) дешевий ресурс – єдиним джерелом якого може бути група Нафтогаз (конкретніше, УГВ, яке входить в цю групу).

Найімовірніше, для цього на Нафтогаз знову покладуть суспільні обо'вязки – так зване ПСО – за якими він продаватиме газ іншим постачальникам. Оскільки десь 2/3 ринку контролюють облгаззбути, пов'язані з розподільчими компаніями-облгазами (що взагалі-то прямо заборонено законом, але поки що ніхто з цим нічого зробити не зміг), то більшу частину цього газу отримають вони.

По суті, це тимчасово відновить схему постачання газу, яка існувала попередні кілька років – принаймні, так виглядає зараз найімовірніший варіант регулювання.

Ця схема, фактично, звужує ринок до тих компаній, яким Нафтогаз зобов'язують постачати дешевий газ, та самого Нафтогазу – всі інші гравці тут за визначенням неконкурентоздатні, бо не мають доступу до дешевого ресурсу. Можливості для зловживань об'єктивно дуже великі, оскільки Нафтогаз зобов'язаний поставити ту кількість газу, яку йому виставлять у вигляді заявок постачальники, з обґрунтуванням у вигляді інформації про кінцевих споживачів, яким вони цей газ поставлять (принаймні, так це працювало раніше, до запровадження ринку).

Оскільки якогось єдиного прозорого обліку споживачів немає, ці списки можуть, скажімо м'яко, не зовсім співпадати з реальністю – наприклад, в них можуть бути "мертві душі". Далі постачальники спокійно перепродають отриманий на ці "мертві душі" (або через інші фальсифікації) дешевий газ в промисловий сектор і заробляють на рівному місці дуже гарний прибуток. В дореволюційні часи, на таких схемах зароблялися мільярди доларів і були побудовані кілька олігархічних груп. Останніми роками, масштаби зловживань були менші, але все одно великі.

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Соцільні проблеми та зростання цін: наслідки зниження ціни на газ

Власне, саме з міркувань подолання цих корупційних схем в меморандумі МВФ і були прописані скасування ПСО та перехід до ринкового ціноутворення. Зрозуміло, що ринкове ціноутворення для домогосподарств на ринку газу, ще й в бідній країні, несе ризики різкого зростання цін і соціальних проблем. Саме тому, паралельно переходу до ринку, була створена система субсидій, яка, при правильному використанні, цілком здатна перекрити втрати від зростання тарифів для менш заможної частини українців, навіть якщо це буде половина населення країни.

Так само зрозуміло, що ринок з монопольними гравцями та брутальними порушеннями – коли оператор розподільчих труб-облгаз може нав'язувати людям свого постачальника облгаззбута і не давати підключатися до інших постачальників – є, м'яко кажучи, неефективним та "сирим" і держава має оперативно навести на ньому порядок та забезпечити чесну конкуренцію. На жаль, поки що жоден з післяреволюційних урядів в Україні з цим не впорався – облгази-облгаззбути більш-менш тримають свої позиції, а контроль над більшістю з них все ще зберігає група Фірташа, хоч він і сидить вже кілька років безвиїзно у Відні.

Чи пожаліє МВФ УКраїну за ці грубі порушення?

Чи "проковтне" МВФ це рішення, зважаючи на його обґрунтування урядом як тимчасове? Мені важко собі уявити, щоб Фонд давав гроші при такому порушенні власних попередніх умов, але вони можуть дочекатися скасування рішення та відновлення ринку газу для населення наприкінці опалювального сезону. Далі Фонд може зажадати гарантій того, що подібні дії не повторяться в майбутньому – наприклад, законодавчих обмежень на прийняття Кабміном подібних рішень. Теоретично, може просто зробити вигляд, що нічого не відбулося – хоча це було б дуже дивно, адже прямо запрошує повторювати кульбіт з державним реглуюванням щоразу, як росте ціна на газ. В такому разі, розбудовувати ринок ми будемо ще довго, бо навряд чи приватним гравцям буде цікаво заходити на ринок, де щоразу при зростанні цін їм обмежують можливість нормально працювати.

Втім, проглядається й ширша картина. Очевидно, що ситуацію з протестами проти підвищення тарифів вже використовують різні сили та групи для підсилення своїх позицій (здебільшого – за рахунок послаблення позицій влади). Безвідносно того, були початкові протести спонтанними, чи організованими, зараз їх успішно використали для створення чергової потенційної проблеми у відносинах з МВФ, як це вже було з рішеннями Конституційного суду.

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Параметри нашого бюджету та рівень виплат за зовнішнім боргом такі, що без МВФ ми не обійдемося – і ті сили, які працюють над створенням цих потенційних проблем в стосунках, добре це розуміють. Боюся, є всі шанси, що десь влітку вони спробують поставити державу в патову ситуацію, коли ми не матимемо доступу до фінансування і, водночас, влада не матиме можливості зняти ті проблеми, які це фінансування блокують

Джерело: Facebook