Президент Володимир Зеленський оприлюднив нове відеозвернення до українців. Глава держави розповів, що було зроблено останнім часом та, зокрема, які передвиборні обіцянки були виконані.

Джерело: телеграм канал президента України

Президент України зазначив, що хоче особисто розповісти про виконану роботу за тиждень.

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Головні тези зі звернення президента:

Була встановлена гранична ціна на газ для побутових споживачів – 6 гривень 99 копійок.

Запустили доступну для українців іпотеку – під 7%.

Верховна Рада успішно ухвалила президентський законопроєкт про референдум.

Створено Бюро економічної безпеки.

Також успішно відбувається реформа СБУ.

Підписано указ щодо премій, стипендій і грантів для найкращих учнів України.

Про тарифи на тепло

Уряд встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів – 6,99 гривні. Зеленський зазначив, що це ціна на весь опалювальний сезон і вона може бути меншою, проте не більшою.

Це точно кінець планам деяких монополістів. Вони точно хотіли, аби зросли три речі: тарифи, їх власні кишені та невдоволення серед людей,

– сказав президент.

На нараді з представниками місцевої влади та НАК "Нафтогаз" домовились, що на місцях тарифи на тепло та гарячу воду теж не підніматимуть.



Навесні, зазначив Зеленський, всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти, де буде фіксована ціна на весь рік.

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Дивіться відео звернення глави держави: